Canoa velocità, Andrea Di Liberto in finale nel K1 200 ai Mondiali. Eliminati Casadei e le ammiraglie azzurre

Pomeriggio amaro per i colori azzurri a Poznan, in Polonia, sede dei Mondiali senior 2026 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia vede approdare in Finale A uno solo dei sei equipaggi impegnati nelle semifinali, ovvero il K1 200 maschile, specialità non olimpica, di Andrea Domenico Di Liberto. Nelle specialità olimpiche, invece, vengono relegati in Finale B il C1 1000 maschile di Gabriele Casadei ed i K4 500, sia tra gli uomini che tra le donne. Nella paracanoa, infine, quattro imbarcazioni azzurre accedono alle semifinali.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel C1 1000 maschile Gabriele Casadei manca l’accesso alla Finale A: nella terza semifinale l’azzurro è quarto in 4’23″22, un crono che nelle altre serie sarebbe bastato per accedere all’ultimo atto. L’azzurro sarà costretto a disputare la Finale B per il decimo posto, battuto di 0″28 dal ceco Martin Fuksa, terzo ed ultimo dei qualificati. Nel K4 500 maschile Francesco Lanciotti, Federico Zanutta, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato sfiorano a loro volta l’ingresso in finale, chiudendo quarti nella terza semifinale in 1’26″86, a poco più di 2″ dalla Spagna, terza, che accede all’ultimo atto, con gli azzurri costretti alla Finale B. Nel K4 500 femminile Sara Daldoss, Anastasia Insabella, Meshua Marigo e Sara Vesentini si classificano seste nella seconda semifinale con il crono di 1’46″14, peggiorando sensibilmente il crono delle batterie (1’40″67) e dovranno disputare la Finale B per il decimo posto.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 200 maschile Andrea Domenico Di Liberto si classifica secondo nella prima semifinale con il crono di 37″02 e stacca il pass per la Finale A con il quarto tempo assoluto, mentre nel C1 200 maschile Nicolae Craciun chiude al quinto posto nella prima semifinale con il tempo di 43″49 e dovrà disputare la Finale B, infine nel K1 1000 femminile Elena Ricchiero termina al quinto posto nella terza semifinale con il crono di 4’29″77, e nonostante un sensibile miglioramento rispetto alle batterie, dovrà accontentarsi della Finale B.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel VL3 200 femminile Zakaria Abakar Nouracham si classifica sesta nella seconda serie in 1’15″63 e dovrà affrontare la semifinale per provare ad accedere alla Finale A, mentre nel KL2 200 maschile approdano in semifinale sia Christian Volpi, secondo nella seconda batteria in 46″63, ottavo crono assoluto, sia Francesco Vallon, quarto nella terza serie in 52″41, 17° tempo complessivo, infine nel KL3 200 maschile Giovanni Stanislao Zanda termina settimo nella seconda batteria in 51″00 e riesce a staccare il pass per le semifinali grazie al secondo miglior tempo di ripescaggio.