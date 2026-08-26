Canoa
Canoa velocità, altre quattro imbarcazioni dell’Italia avanzano in semifinale ai Mondiali
Si chiude a Poznan, in Polonia, la prima giornata dei Mondiali senior 2026 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia nella sessione pomeridiana, riservata esclusivamente alle batterie, registra il passaggio in semifinale di entrambi gli equipaggi impegnati nelle specialità olimpiche, ovvero il K1 500 femminile di Agata Fantini ed il K1 1000 maschile di Andrea Schera. Nelle specialità non olimpiche, invece, raggiungono il penultimo atto nel C1 500 al femminile Olympia Della Giustina ed al maschile Nicolae Craciun.
CANOA VELOCITA’
SPECIALITA’ OLIMPICHE
Nel K1 500 femminile Agata Fantini arpiona un posto in semifinale in virtù del quarto posto nella seconda batteria con il crono di 2’05″26, 19° tempo assoluto, mentre nel K1 1000 maschile Andrea Schera avanza al penultimo atto grazie al secondo posto fatto registrare nella sesta ed ultima serie, chiusa con il tempo di 3’54″01, dodicesimo crono complessivo.
SPECIALITA’ NON OLIMPICHE
Nel C1 500 femminile Olympia Della Giustina domina la terza serie, vinta con il tempo di 2’21″29, ed approda alle semifinali con il quarto crono complessivo, mentre nel C1 500 maschile Nicolae Craciun stacca il pass per il penultimo atto concludendo la quarta batteria al terzo posto, con il crono di 2’00″03, decimo tempo assoluto.
PARACANOA
SPECIALITA’ PARALIMPICHE
Nel KL3 200 femminile sfiora l’ingresso diretto in Finale A Amanda Embriaco, seconda nella terza batteria con il crono di 52″91, la quale dovrà affrontare le semifinali al pari di Zakaria Abakar Nouracham, settima nella prima serie con il tempo di 1’02″98.
Nel VL2 200 maschile non riesce a centrare il passaggio diretto in finale e dovrà affrontare le semifinali Marius Bogdan Ciustea, quinto nella seconda serie in 58″75. Nel VL3 200 maschile dovrà disputare le semifinali Mirko Nicoli, quinto nella terza serie in 52″69, mentre viene direttamente eliminato Omar Diabang, ottavo nella seconda batteria in 56″91.
SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE
Nel VL1 200 maschile stacca il biglietto diretto per la Finale A l’azzurro Lorenzo Lodola, secondo nella prima serie con il tempo di 1’17″46, sesto crono assoluto, mentre dovrà affrontare la semifinale per uno degli ultimi tre posti in palio Saif Eddine Gasmi, settimo nella seconda batteria in 1’34″11.