Canoa slalom, i convocati dell’Italia per le ultime due tappe di Coppa del Mondo: 7 azzurri al via

La stagione della canoa slalom prosegue con le ultime due tappe della Coppa del Mondo 2026, che faranno da preludio agli Europei di fine settembre ad Ivrea: appuntamenti a Vaires sur Marne, sede delle gare olimpiche di Parigi 2024, dal 3 al 5 settembre, ed a La Seu d’Urgell dal 10 al 13 settembre.

L’Italia si affiderà, in queste due occasioni, agli stessi sette atleti, che saranno in gara sia in Francia che in Spagna, ovvero Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi, Stefanie Horn, Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi.

Per De Gennaro, campione olimpico nel kayak individuale proprio a Vaires sur Marne, e Ferrazzi ci sarà in entrambe le occasioni il doppio impegno con K1 e kayak cross, mentre dopo il rientro con titolo italiano, torna in gara sul circuito internazionale dopo la maternità Stefanie Horn.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Canoa Slalom – IV Coppa del Mondo – Vaires Sur Marne (FRA), 24 agosto – 5 settembre 2026

KAYAK MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

KAYAK FEMMINILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Stefanie HORN

CANADESE MASCHILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Raffaello IVALDI, Flavio MICOZZI

CANADESE FEMMINILE

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

KAYAK CROSS MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

Canoa Slalom – V Coppa del Mondo – La Seu d’Urgell (SPA), 5 – 13 settembre 2026

KAYAK MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

KAYAK FEMMINILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Stefanie HORN

CANADESE MASCHILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Raffaello IVALDI, Flavio MICOZZI

CANADESE FEMMINILE

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

KAYAK CROSS MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI