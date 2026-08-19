Canottaggio
Calendario Mondiali canottaggio 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming
Il momento più importante della stagione per il canottaggio ed il paracanottaggio arriverà con i Mondiali 2026, in programma ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, da lunedì 24 a domenica 30 agosto: in palio le medaglie nelle 12 specialità olimpiche, nelle 5 paralimpiche, ed in 6 non olimpiche.
Nel complesso saranno 17 le imbarcazioni dell’Italia, per un totale di 38 atleti impegnati: nelle specialità olimpiche l’Italia sarà assente soltanto nel quattro di coppia femminile, inoltre gli azzurri saranno in gara nella specialità non olimpica del doppio misto ed in tutte le cinque specialità paralimpiche.
Per i Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio la diretta tv delle Finali A sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing.com e, per le Finali A, su Rai Play, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’intero evento.
CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2026
Lunedì 24 agosto
16.00 Batterie canottaggio e paracanottaggio
Martedì 25 agosto
13.00 Batterie canottaggio e paracanottaggio
Mercoledì 26 agosto
13.00 Quarti di finale canottaggio
Giovedì 27 agosto
13.00 Semifinali canottaggio e paracanottaggio
Venerdì 28 agosto
13.00 Semifinali canottaggio e paracanottaggio
16.30 Finali A specialità non olimpiche e non paralimpiche
Sabato 29 agosto
11.00 Finali A specialità olimpiche e paralimpiche
Domenica 30 agosto
13.30 Finali A specialità olimpiche e paralimpiche
PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: per le Finali A su Rai Sport HD.
Diretta streaming: su worldrowing.com, per le Finali A su Rai Play.
Diretta Live testuale: su OA Sport.