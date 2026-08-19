Calendario Mondiali canottaggio 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Il momento più importante della stagione per il canottaggio ed il paracanottaggio arriverà con i Mondiali 2026, in programma ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, da lunedì 24 a domenica 30 agosto: in palio le medaglie nelle 12 specialità olimpiche, nelle 5 paralimpiche, ed in 6 non olimpiche.

Nel complesso saranno 17 le imbarcazioni dell’Italia, per un totale di 38 atleti impegnati: nelle specialità olimpiche l’Italia sarà assente soltanto nel quattro di coppia femminile, inoltre gli azzurri saranno in gara nella specialità non olimpica del doppio misto ed in tutte le cinque specialità paralimpiche.

Per i Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio la diretta tv delle Finali A sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing.com e, per le Finali A, su Rai Play, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’intero evento.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2026

Lunedì 24 agosto

16.00 Batterie canottaggio e paracanottaggio

Martedì 25 agosto

13.00 Batterie canottaggio e paracanottaggio

Mercoledì 26 agosto

13.00 Quarti di finale canottaggio

Giovedì 27 agosto

13.00 Semifinali canottaggio e paracanottaggio

Venerdì 28 agosto

13.00 Semifinali canottaggio e paracanottaggio

16.30 Finali A specialità non olimpiche e non paralimpiche

Sabato 29 agosto

11.00 Finali A specialità olimpiche e paralimpiche

Domenica 30 agosto

13.30 Finali A specialità olimpiche e paralimpiche

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per le Finali A su Rai Sport HD.

Diretta streaming: su worldrowing.com, per le Finali A su Rai Play.

Diretta Live testuale: su OA Sport.