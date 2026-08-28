Calendario Europei volley femminile 2026: tabellone, orari, tv, gli incroci dagli ottavi alla finale

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta agli Europei 2026 di volley femminile: le migliori quattro classificate dei quattro gironi hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale e si è così definita la griglia che condurrà verso l’atto conclusivo. Il primo turno da dentro o fuori si disputerà tra domenica 30 agosto e martedì 1° settembre, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre saranno dedicati ai quarti di finale, poi nel fine settimana andranno in scena le semifinali e gli incontri che assegneranno le medaglie.

L’Italia ha primeggiato nel girone di Göteborg e si è guadagnata l’incrocio con la non irresistibile Bulgaria, con vista verso il quarto di finale da disputare contro la vincente di Cechia-Svezia (ci potrebbe essere la replica del match con le svedesi già visto nella Pool D). Le azzurre sono in rotta di collisione con la Polonia in vista della semifinale, visto che le biancorosse saranno ampiamente favorite contro il Portogallo e poi contro la vincente di Olanda-Slovenia.

Le biancorosse hanno firmato il colpaccio contro la Turchia, che è così finita nella parte bassa del tabellone: la tanto chiacchierata semifinale tra l’Italia e le anatoliche non potrà andare in scena, l’incrocio più atteso potrebbe disputare solo nell’atto conclusivo. Le ragazze di coach Daniele Santarelli riprenderanno il cammino contro l’Azerbaijan, in un tabellone complicato: possibile quarto di finale contro il Belgio e la Germania, poi l’ipotetica semifinale contro la Serbia, favorita contro la Croazia e la vincente di Francia-Grecia.

Di seguito il calendario completo, il tabellone, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky (canali esatti da comunicare); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; prevista la diretta live testuale su OA Sport per tutti gli incontri dell’Italia. Gli orari sono italiani (non c’è fuso orario non Brno, a Istanbul sono un’ora avanti rispetto a noi).

TABELLONE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Polonia vs Portogallo

Paesi Bassi vs Slovenia

Italia vs Bulgaria

Cechia vs Svezia

—

Belgio vs Germania

Turchia vs Azerbaijan

Serbia vs Croazia

Francia vs Grecia

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Domenica 30 agosto, ottavi di finale

Ore 16.00 Francia vs Grecia (a Brno)

Ore 19.00 Serbia vs Croazia (a Brno)

Lunedì 31 agosto, ottavi di finale

Ore 16.00 Italia vs Bulgaria (a Brno)

Ore 19.00 Cechia vs Svezia (a Brno)

A orari da definire, due dei quarti di finale di Istanbul: Polonia-Portogallo, Paesi Bassi-Slovenia, Belgio-Germania, Turchia-Azerbaijan

Martedì 1° settembre

A orari da definire, due dei quarti di finale di Istanbul: Polonia-Portogallo, Paesi Bassi-Slovenia, Belgio-Germania, Turchia-Azerbaijan

Mercoledì 2 settembre, quarti di finale

A orario da definire Italia/Bulgaria vs Cechia/Svezia (a Brno)

A orario da definire Francia/Grecia vs Serbia/Croazia (a Brno)

Giovedì 3 settembre, quarti di finale

A orario da definire Polonia/Portogallo vs Paesi Bassi/Slovenia (a Istanbul)

A orario da definire Turchia/Azerbaijan vs Belgio/Germania (a Istanbul)

Sabato 5 settembre

Semifinali a orari da definire (a Istanbul)

Domenica 6 settembre

Finali a orari da definire (a Istanbul)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai e Sky (canali esatti da definire, per tutte le partite dell’Italia e i migliori match).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN (per tutte le partite dell’Italia e i migliori match); Euro Volley Tv per tutte le partite.

Diretta testuale: OA Sport.