Calendario Europei volley femminile 2026: orari ottavi di finale, tv, streaming

La fase a gironi lascia spazio alle sfide senza appello. Gli Europei 2026 entrano nel tabellone a eliminazione diretta, con sedici squadre ancora in corsa tra Brno e Istanbul. L’Italia, prima nella Pool D, trova la Bulgaria, mentre Polonia, Serbia e Belgio hanno vinto gli altri raggruppamenti. La Turchia, seconda dopo il 2-3 con la Polonia, resta una delle grandi favorite insieme alle azzurre. Da domenica ogni sconfitta significherà eliminazione.

Francia-Grecia, 30 agosto ore 16.00. Le francesi, seconde dietro l’Italia nella Pool D, hanno battuto Slovacchia, Croazia e Montenegro prima del 3-1 subito dalle azzurre. La Grecia ha superato Ucraina, Bulgaria e Austria, perdendo contro Cechia e Serbia. Le elleniche arrivano inoltre da una buona European League, chiusa con cinque vittorie nelle sei partite della prima fase. Pronostico aperto, con la Francia leggermente favorita.

Serbia-Croazia, 30 agosto ore 19.00. La Serbia ha vinto la Pool B imponendosi su Austria, Cechia, Bulgaria e Grecia e parte con un netto vantaggio nel pronostico. La Croazia ha invece chiuso quarta nel girone dell’Italia: sconfitte per 3-0 contro azzurre e Francia, successo 3-2 sulla Slovacchia e ko al tie-break contro la Svezia. La Serbia sembra avere qualcosa in più, ma il derby balcanico può riservare insidie.

Italia-Bulgaria, 31 agosto ore 16.00. Le azzurre si presentano agli ottavi dopo aver dominato la Pool D, con quattro successi per 3-0 e il 3-1 conclusivo sulla Francia. La Bulgaria ha raggiunto il quarto posto nella Pool B battendo Ucraina e Austria e perdendo contro Grecia e Serbia. Anche la Nations League, chiusa dalle bulgare al diciottesimo posto, evidenzia il divario. Italia nettamente favorita per l’accesso ai quarti.

Cechia-Svezia, 31 agosto ore 19.00. Le padrone di casa hanno chiuso seconde nella Pool B con tre vittorie e una sconfitta contro la Serbia. La Svezia ha battuto Montenegro, Slovacchia e Croazia, cedendo nettamente all’Italia. Le scandinave avevano però dominato la prima fase dell’European League con sei successi su sei, prima del secondo posto nella fase finale. Uno degli ottavi sulla carta più equilibrati.

Paesi Bassi-Slovenia, 31 agosto ore 15.00. Le olandesi, ottave nell’ultima Nations League, hanno battuto Romania, Portogallo, Spagna e Azerbaigian nella Pool C. Attenzione però alla Slovenia, dominatrice dell’European League e capace agli Europei di superare Germania, Lettonia e Ungheria, arrendendosi soltanto a Turchia e Polonia. Paesi Bassi favoriti, ma la Slovenia ha già dimostrato di poter sorprendere.

Polonia-Portogallo, 31 agosto ore 18.00. Il successo per 3-2 sulla Turchia ha regalato alla Polonia il primo posto nella Pool A e rafforzato le ambizioni delle biancorosse. Il Portogallo ha invece conquistato il quarto posto nella Pool C grazie soprattutto al 3-1 sulla Spagna, perdendo contro Azerbaigian, Belgio e Paesi Bassi. Il divario appare consistente e la Polonia parte con tutti i favori del pronostico.

Belgio-Germania, 1 settembre ore 15.00. Il Belgio ha conquistato la Pool C grazie anche ai netti 3-0 contro Portogallo, Romania e Azerbaigian. La Germania, quarta nella Pool A, ha battuto Lettonia e Ungheria ma ha perso contro Slovenia e Turchia. In Nations League le tedesche avevano preceduto il Belgio, dodicesime contro tredicesime. Una sfida senza un padrone evidente e tra le più interessanti degli ottavi.

Turchia-Azerbaigian, 1 settembre ore 18.00. La Turchia ha perso soltanto al tie-break contro la Polonia dopo aver superato Lettonia, Slovenia, Ungheria e Germania. Le campionesse della Nations League restano tra le principali candidate al titolo. L’Azerbaigian, terzo nella Pool C, ha battuto Portogallo, Spagna e Romania prima dei ko contro Belgio e Paesi Bassi. Pronostico nettamente dalla parte delle padrone di casa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide degli ottavi di finale degli Europei di volley femminile.

CALENDARIO OTTAVI DI FINALE EUROPEI FEMMINI,I DI VOLLEY

Domenica 30 agosto

Ore 16.00 – Francia vs Grecia (Brno) – Diretta Tv su Dazn 1 (214 della piattaforma Sky) per abbonati, streaming su EuroVolley TV e Dazn

Ore 19.00 – Serbia vs Croazia (Brno) – Diretta Tv su Sky Sport Arena (204), diretta streaming su EuroVolley TV e Dazn

Lunedì 31 agosto

Ore 15.00 – Paesi Bassi vs Slovenia (Istanbul) – Diretta Tv Dazn 1 (214 della piattaforma Sky) per abbonati, streaming su EuroVolley TV e Dazn

Ore 16.00 – Italia vs Bulgaria (Brno) – Diretta tv su Rai Due e in abbonamento su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), streaming su EuroVolley TV, Dazn, Now Tv, Sky Go e, gratuita, su Rai Play

Ore 18.00 – Polonia vs Portogallo (Istanbul) – Diretta Tv su Sky Sport Arena (204), diretta streaming su EuroVolley TV e Dazn

Ore 19.00 – Cechia vs Svezia (Brno) – Diretta streaming su EuroVolley TV e Dazn

Martedì 1 settembre

Ore 15.00 – Belgio vs Germania (Istanbul) – Diretta Tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204)streaming su EuroVolley TV e Dazn

Ore 18.00 – Turchia vs Azerbaijan (Istanbul) – Diretta Tv su Sky Sport Arena (204) e streaming su EuroVolley TV e Dazn