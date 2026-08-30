Calendario Europei volley femminile 2026 oggi: orari partite 30 agosto, tv, streaming

Si apre a Brno la fase a eliminazione diretta degli Europei 2026 di volley femminile, con i primi due ottavi di finale in programma al Pavilion P dell’Exhibition Centre. Il tabellone propone subito due incroci interessanti: alle 16.00 Francia-Grecia, mentre alle 19.00 toccherà a Serbia-Croazia. Due sfide nelle quali le gerarchie della prima fase sono abbastanza chiare, ma con margini di sorpresa tutt’altro che trascurabili dopo una fase a gironi che ha già mostrato equilibri meno scontati del previsto.

Ad aprire il programma sarà Francia-Grecia. Le transalpine hanno chiuso al secondo posto la Pool D di Göteborg con quattro vittorie e una sola sconfitta, arrivata contro l’Italia per 3-1. Prima e dopo quel ko la Francia ha mostrato solidità, battendo 3-0 Slovacchia, Croazia e Montenegro e chiudendo il girone con il 3-1 sulla Svezia. Il bilancio complessivo parla di 13 set vinti e appena quattro persi, numeri che collocano le francesi nel ruolo di favorite. La loro stagione internazionale, però, era stata meno brillante in Volleyball Nations League, chiusa al 17° posto, e proprio questo rende interessante il confronto con una Grecia che arriva a Brno con fiducia.

Le elleniche hanno infatti superato una Pool B tutt’altro che semplice con tre successi e due sconfitte, chiudendo terze dietro Serbia e Repubblica Ceca. Dopo il ko per 3-1 con le padrone di casa, la Grecia ha reagito battendo l’Ucraina al tie-break e soprattutto la Bulgaria per 3-1, prima del successo sull’Austria. Solo la Serbia, dominante nel girone, le ha poi fermate nettamente per 3-0. La Grecia aveva già dato segnali importanti durante la prima fase della European League, conclusa con cinque vittorie in sei partite: contro la Francia partirà sfavorita, ma ha dimostrato di possedere continuità e capacità di restare dentro le partite lunghe.

In serata riflettori su Serbia-Croazia, con le serbe che arrivano agli ottavi forte di uno dei percorsi più convincenti dell’intera prima fase. Cinque vittorie su cinque, 15 punti e un solo set lasciato per strada: la squadra balcanica ha dominato la Pool B, battendo Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Grecia e Ucraina. Il 3-1 inflitto alle padrone di casa ceche è stato l’unico incontro nel quale la Serbia ha concesso un parziale, mentre nelle altre quattro partite è arrivato un netto 3-0. Un rendimento che cancella almeno in parte una VNL chiusa all’11° posto e che la propone come una delle formazioni da seguire con maggiore attenzione nella fase decisiva.

La Croazia ha invece strappato il quarto posto nella Pool D con due vittorie e tre sconfitte. Dopo il 3-0 subito all’esordio contro l’Italia e un altro 3-0 contro la Francia, le croate hanno trovato il successo al tie-break contro la Slovacchia, perso 3-2 con la Svezia e chiuso battendo 3-2 il Montenegro. Un cammino sofferto, con otto set vinti e tredici persi, ma sufficiente per guadagnarsi l’accesso agli ottavi. Anche in European League il rendimento era stato alterno, con tre vittorie e tre sconfitte nella prima fase. Per la Croazia servirà dunque una prestazione di livello nettamente superiore per mettere in difficoltà una Serbia fin qui quasi perfetta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide degli ottavi di finale di domenica 30 agosto degli Europei di volley femminile.

CALENDARIO EUROPEI FEMMINI,I DI VOLLEY OGGI

Domenica 30 agosto

Ore 16.00 – Francia vs Grecia (Brno) – Diretta Tv su Dazn 1 (214 della piattaforma Sky) per abbonati, streaming su EuroVolley TV e Dazn

Ore 19.00 – Serbia vs Croazia (Brno) – Diretta Tv su Sky Sport Arena (204), diretta streaming su EuroVolley TV e Dazn