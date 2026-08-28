Calendario Europei volley femminile 2026 oggi: orari partite 28 agosto, tv, streaming

L’ottava giornata degli Europei 2026 di volley femminile chiude la fase a gironi, con gli ultimi verdetti, propone soltanto quattro incontri, ma soprattutto porta con sé quello che può essere considerato il primo autentico big match della rassegna continentale. I riflettori saranno puntati su Istanbul, dove alle 18.00 si affronteranno Turchia e Polonia, due delle grandi candidate al titolo e ancora imbattute nella Pool A. Una sfida che servirà a misurare concretamente le ambizioni delle due formazioni e che mette in palio una fetta importante del primo posto nel girone. In precedenza toccherà a Slovenia e Ungheria, mentre a Baku andranno in scena Spagna-Romania e Azerbaijan-Paesi Bassi, due partite importanti per definire le gerarchie della Pool C.

SPAGNA-ROMANIA (ore 13.30, Baku). È una sfida da ultima spiaggia soprattutto per la Spagna, arrivata alla quinta partita dopo un Europeo fin qui molto complicato. Le iberiche hanno iniziato strappando un punto al Belgio nella sconfitta per 3-2, ma successivamente sono cadute nettamente contro Azerbaijan e Paesi Bassi, prima di perdere anche 3-1 con il Portogallo. Un rendimento decisamente inferiore rispetto a quello mostrato nella prima fase dell’European League, chiusa con cinque vittorie in sei incontri. La Romania ha invece raccolto un punto contro i Paesi Bassi e uno contro l’Azerbaijan, arrendendosi 3-0 al Belgio. Il successo diventa fondamentale per entrambe per provare a migliorare una situazione di classifica ormai molto delicata.

SLOVENIA-UNGHERIA (ore 15.00, Istanbul). Due protagoniste dell’ultima European League si ritrovano di fronte in una partita che può pesare nella corsa alla qualificazione. La Slovenia aveva dominato la prima fase con sei vittorie, senza perdere nemmeno un set, per poi imporsi anche nella fase finale con due successi per 3-0. Agli Europei ha iniziato sorprendendo la Germania con un netto 3-0, ma ha poi ceduto 3-1 alla Turchia e 3-0 alla Polonia, prima di soffrire fino al tie-break contro la Lettonia. Ancora più difficile il cammino dell’Ungheria, altra squadra capace di vincere tutte e sei le partite della prima fase di European League: a Istanbul sono infatti arrivate tre sconfitte per 3-0 contro Polonia, Turchia e Germania. Per le magiare è dunque una delle ultime occasioni per cambiare volto al proprio Europeo.

AZERBAIJAN-PAESI BASSI (ore 16.30, Baku). Confronto particolarmente interessante nella Pool C tra due squadre che hanno già mostrato buone cose. L’Azerbaijan, padrone di casa, aveva aperto il torneo battendo 3-1 il Portogallo e successivamente aveva travolto 3-0 la Spagna. È poi arrivata la sofferta vittoria per 3-2 sulla Romania, prima del brusco stop per 3-0 contro il Belgio. Di fronte ci saranno i Paesi Bassi, reduci da una VNL di alto livello, chiusa all’ottavo posto dopo aver conquistato sette vittorie nella fase preliminare. Le olandesi hanno finora superato 3-2 la Romania, 3-0 il Portogallo e 3-0 la Spagna. Una vittoria permetterebbe loro di consolidare ulteriormente la propria posizione nelle zone nobili del raggruppamento.

TURCHIA-POLONIA (ore 18.00, Istanbul). Finalmente un confronto diretto fra due autentiche pretendenti al titolo europeo. La Turchia arriva all’appuntamento forte di un 2026 straordinario: quarta nella fase preliminare della Nations League con nove vittorie, ha poi completato il capolavoro conquistando la VNL, precedendo Brasile e Italia. Anche all’Europeo la squadra turca non ha ancora sbagliato, battendo 3-0 la Lettonia e l’Ungheria e imponendosi 3-1 sia sulla Slovenia sia sulla Germania. Numeri che raccontano una formazione pronta a puntare senza mezzi termini al bersaglio grosso.

Dall’altra parte c’è una Polonia desiderosa di verificare il proprio reale valore dopo il nono posto conclusivo in VNL. Le polacche hanno chiuso la fase preliminare della competizione mondiale con sette vittorie e hanno iniziato con autorità il cammino europeo: 3-0 all’Ungheria e 3-0 alla Slovenia, oltre al successo per 3-1 nella terza partita del girone. A Istanbul arriva dunque il primo vero esame per entrambe: potenza, fisicità e qualità tecnica per una partita che può anticipare atmosfere da fase a eliminazione diretta. In palio c’è il primo posto nella Pool A, con vista sull’Italia in semifinale ma anche un importante segnale da mandare a tutte le rivali nella corsa al titolo continentale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di venerdì 28 agosto degli Europei di volley femminile.

CALENDARIO EUROPEI FEMMINI,I DI VOLLEY OGGI

Venerdì 28 agosto

Ore 13.30 – Spagna vs Romania (Baku) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 15.00 – Slovenia vs Ungheria (Istanbul) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 16.30 – Azerbaijan vs Paesi Bassi (Baku) – Diretta streaming su EuroVolley TV

Ore 18.00 – Turchia vs Polonia (Istanbul) – Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), streaming su Sky Go, Now Tv ed EuroVolley TV