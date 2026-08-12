Calendario Europei 2026 oggi: orari atletica e nuoto 12 agosto, tv, streaming, azzurri in gara

Oggi, mercoledì 12 agosto, si disputerà la terza giornata degli Europei senior 2026 di atletica e nuoto in corsia: nella mattina spazio in entrambe le manifestazioni alle batterie ed alle qualificazioni, mentre nella sessione pomeridiana andranno in scena semifinali e finali, con l’assegnazione dei titoli continentali.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.35 E 19.40

Si inizierà col nuoto, con le batterie del mattino che scatteranno alle ore 9.30, mentre per l’atletica occorrerà attendere le ore 11.35. Allo stesso modo nella sessione serale si partirà con il nuoto alle ore 18.30, mentre per l’atletica bisognerà aspettare le ore 19.40.

La diretta tv sarà assicurata per il nuoto su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206) e per l’atletica su Rai 2 HD (11.30-13.00 e 21.00-23.00), Rai Sport HD (13.00-14.20 e 20.30-21.00), Sky Sport Uno (201) (11.30-14.20), Sky Sport Arena (204).

La diretta streaming sarà fruibile per il nuoto su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV, e per l’atletica su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI 2026

Mercoledì 12 agosto

9.30 NUOTO Batterie 200m stile libero donne – Matilde Biagiotti, Alessandra Mao, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci

9.54 NUOTO Batterie 100m farfalla uomini – Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani, Alberto Razzetti

10.14 NUOTO Batterie 50m dorso donne – Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Federica Toma

10.27 NUOTO Batterie 200m rana uomini – Christian Mantegazza

10.49 NUOTO Batterie 400m misti donne – Giada Alzetta, Anna Pirovano

11.03 NUOTO Batterie staffetta 4x100m stile libero donne – Italia

11.35 ATLETICA 100 metri decathlon – Dario Dester, Alberto Nonino

11.40 ATLETICA Qualificazioni lancio del disco femminile – Emily Conte, Benedetta Benedetti, Daisy Osakue

12.05 ATLETICA Batterie 400 metri femminili – Alessandra Bonora, Alice Mangione

12.20 ATLETICA Salto in lungo decathlon – Dario Dester, Alberto Nonino

12.40 ATLETICA Batterie 200 metri femminili – Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari

13.20 ATLETICA Semifinali 800 metri maschili – Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici

13.40 ATLETICA Lancio del peso decathlon – Dario Dester, Alberto Nonino

13.55 ATLETICA Semifinali 400 ostacoli maschili – Giacomo Bertoncelli, Alessandro Sibilio, Alessio Sommacal

18.30 NUOTO Semifinali 200m stile libero donne

18.40 NUOTO Finale 200m dorso uomini – Thomas Ceccon

18.47 NUOTO Finale 50m farfalla donne – Silvia Di Pietro

18.52 NUOTO Finale 100m stile libero uomini – Carlos D’Ambrosio

18.58 NUOTO Finale 100m rana donne – Benedetta Pilato, Lisa Angiolini

19.04 NUOTO Semifinali 200m rana uomini

19.26 NUOTO Semifinali 50m dorso donne

19.33 NUOTO Semifinali 100m farfalla uomini

19.40 ATLETICA Salto in alto decathlon – Dario Dester, Alberto Nonino

19.54 NUOTO Finale 400m misti donne

20.03 NUOTO Finale 800m stile libero uomini – Luca De Tullio

20.16 NUOTO Finale staffetta 4x100m stile libero donne

20.45 ATLETICA Finale lancio del martello femminile – Sara Fantini

20.55 ATLETICA Semifinali 110 ostacoli

21.20 ATLETICA Semifinali 200 metri femminili

21.40 ATLETICA Qualificazioni salto triplo maschile – Simone Biasutti, Andrea Dallavalle, Andy Diaz

21.50 ATLETICA Finale 400 metri maschili

22.08 ATLETICA Finale 400 ostacoli femminili – Ayomide Folorunso

22.22 ATLETICA 400 metri decathlon – Dario Dester, Alberto Nonino

22.47 ATLETICA Finale 110 ostacoli

PROGRAMMA EUROPEI 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: per il nuoto Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206); per l’atletica Rai 2 HD 11.30-13.00 e 21.00-23.00, Rai Sport HD 13.00-14.20 e 20.30-21.00, Sky Sport Uno (201) 11.30-14.20, Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: per il nuoto Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV; per l’atletica Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.