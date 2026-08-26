Calcio, tris degli azzurri contro il Kosovo ai Giochi del Mediterraneo: c’è l’insperata qualificazione alle semifinali!

Con il cuore e credendoci fino alla fine. La Nazionale italiana di calcio batte 3-0 il Kosovo e si qualifica per le semifinali del torneo dei Giochi del Mediterraneo. Allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto il clima è elettrico, perché alla squadra di Daniele Franceschini serviva una vittoria convincente e, possibilmente, anche un “aiuto” dall’Algeria nell’altra sfida del Gruppo B contro l’Albania.

Gli algerini, già qualificati al penultimo atto a punteggio pieno, hanno sconfitto 2-0 gli albanesi, dando così agli azzurri la possibilità di giocarsi fino in fondo le proprie chance. L’Italia, però, doveva necessariamente chiudere il girone con una differenza reti migliore rispetto a quella delle Aquile.

In buona sostanza, serviva un 3-0 per evitare di finire invischiati nei calcoli della classifica avulsa, che avrebbero favorito l’Albania. L’inizio di partita non è stato semplice: gli azzurri hanno faticato a trovare il gol, quello che avrebbe potuto dare fiducia e maggiore tranquillità alla squadra. Al 30’, però, è arrivata la marcatura di Gioele Giammattei, preziosa per dare ossigeno alla formazione italiana.

Nella ripresa, poi, la compagine tricolore ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. Al 75’ Tommaso Casagrande ha gonfiato la rete, portando l’Italia a un passo dall’obiettivo. Quando, però, sembrava che la qualificazione fosse ormai destinata a sfumare, al 98’ Diego Perillo ha trovato il gol decisivo, al termine di un recupero vissuto con il fiato sospeso e dalle emozioni palpitanti.

I conti finali premiano dunque gli azzurri: l’Algeria, prima a punteggio pieno con 9 punti, e l’Italia, con 4, proseguono il loro cammino verso le semifinali. L’Albania, invece, è eliminata per la differenza reti: 0 quella delle Aquile, contro il +1 degli azzurri.