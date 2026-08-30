Calcio, pessima figura anche ai Giochi del Mediterraneo: l’Italia prende 4 schiaffi dal Marocco nella finale per il bronzo

Finisce nel peggiore dei modi per l’Italia il torneo di calcio maschile valevole per i Giochi del Mediterraneo 2026 in corso di svolgimento a Taranto. Gli Azzurri, infatti, hanno perso con un secco 1-4 la finale per il terzo e quarto posto contro il Marocco che, di conseguenza, si mette al collo la medaglia di bronzo. Questa sera alle ore 19.00, invece, andrà in scena la finale per il titolo tra Tunisia e Algeria.

LE FORMAZIONI

L’Italia è scesa in campo con Sonzogni tra i pali, Dattilo, Albini, Gaffurini e Donato in difesa, quindi centrocampo composto da Landi, Olivieri, Baffoh e Rocca, mentre in avanti agivano Casagrande e Guaglione. Il Marocco ha risposto con Antra in porta, Bouhaddi, Khaderi, Raji, Mounseff, Kasbi, Soukrat, Jamal, Benomar, Zinebi Talbi e Eddaoudi.

LA PARTITA

Pronti, via, e il Marocco sblocca subito il match dello stadio Iacovone con la rete di Mounssef dopo soli 9 minuti di gioco su assist di Khaderi. L’Italia accusa il colpo e risulta più fallosa che precisa, mentre gli avversari cercano in diverse occasioni di raggiungere il raddoppio. Nel finale di primo tempo Casagrande e Landi ci provano, ma Antra sventa e il match va al riposo sull’1-0 per il Marocco.

L’inizio del secondo tempo assomiglia da vicino ad un incubo per l’Italia. I marocchini, infatti, prima trovano il raddoppio con Eddaoudi dopo nemmeno 2 giri di lancette su assist di Bouhaddi, quindi Essaadi centra il 3-0 al minuto 50′ e chiude i conti. Nel momento peggiore arriva la risposta azzurra con Giammattei che va a segno al 59′ con la rete dell’1-3. Il Marocco non si scompone e centra il 4-1 con Benomar al 75′ su assist di Eddaoudi.