Calcio, l’Algeria trionfa ai Giochi del Mediterraneo. Vittoria nel derby africano con la Tunisia

Cinquantuno anni dopo l’Algeria torna a vincere il torneo di calcio ai Giochi del Mediterraneo. Il primo titolo era arrivato nell’edizione casalinga del 1975 ed ora gli algerini hanno replicato a Taranto. Una medaglia d’oro arriva nel derby africano contro la Tunisia, imponendosi per 2-0.

Decisiva la doppietta di Benahmed Kohili, che ha sbloccato subito la finale al primo minuto. L’Algeria ha mantenuto il vantaggio e poi è arrivato il gol della sicurezza a otto minuti dalla fine ancora con lo stesso Kohili, facendo partire così la festa d’oro per gli algerini.

Nella finale del bronzo grande delusione per l’Italia. Gli azzurri sono stati addirittura travolti per 4-1 dal Marocco, chiudendo così addirittura giù dal podio. Gli africani sono andati addirittura sul 3-0 con le reti di Mounssef, Eddaoudi, Essaadi, mentre poi ha accorciato le distanze Gioele Giammattei. Il quarto gol marocchino è arrivato con Benomar al 75′, che ha chiuso definitivamente i giochi.