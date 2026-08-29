Calcio, la Juventus batte il Parma e resta a punteggio pieno. Tracollo casalingo della Fiorentina

Dopo il faticoso successo del Milan sul Venezia nell’anticipo del venerdì sera, quest’oggi si sono disputate altre quattro partite valevoli per il secondo turno della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Prosegue l’anomalia statistica dei pochi pareggi (uno su quindici per ora) in questo avvio di campionato, con una coppia di testa che si forma attualmente in vetta alla classifica a punteggio pieno.

La Juventus di Luciano Spalletti raggiunge infatti i rossoneri a quota 6 punti, sbarazzandosi del Parma davanti al pubblico amico dello Stadium con lo score di 2-0 grazie ai gol di Nico Gonzalez al 63′ e del subentrato Koopmeiners all’88’ dopo non essere riuscita a sbloccare il match per oltre un’ora di gioco confermando quindi in parte alcune problematiche già emerse una settimana fa al debutto.

La vera grande sorpresa odierna si materializza al Franchi con la fragorosa sconfitta della Fiorentina, che viene travolta 3-0 dal neopromosso Frosinone (gol di Bracaglia e doppietta Raimondo) rimanendo ferma a zero punti con un preoccupante passivo di -7 nella differenza reti dopo due giornate.

Prime vittorie stagionali in Serie A anche per il Sassuolo, che ha la meglio in casa sul Torino per 2-1 (Volpato e Berardi, dall’altra parte Comuzzo), e per l’Udinese che regola in trasferta il Monza 3-2 (Piotrowski, Kamara ed Ekkelenkamp tutti nel primo tempo, Colpani e Varela per i brianzoli).