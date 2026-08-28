Calcio, Italia battuta in rimonta dalla Tunisia. Azzurrini in lizza per il bronzo ai Giochi del Mediterraneo

Dopo aver superato la fase a gironi in maniera a dir poco rocambolesca, l’Italia viene sconfitta in semifinale per 3-1 dalla Tunisia e affronterà dunque la finale per il bronzo nel torneo maschile di calcio ai Giochi del Mediterraneo 2026. La selezione italiana U18 allenata da Daniele Franceschini sfiderà domenica mattina la perdente dell’altra semifinale prevista stasera tra Algeria e Marocco.

Gli azzurrini, reduci dal secondo posto nel gruppo B con 4 punti in tre partite (determinante la differenza reti generale per superare l’Albania), affrontavano la prima classificata del girone A davanti al pubblico amico dello stadio Iacovone di Taranto. I padroni di casa hanno avuto il merito di sbloccare la partita, trovando il gol dell’1-0 al 21′ con Diego Perillo e avvicinandosi all’obiettivo della finalissima.

Nella ripresa è arrivata però la rimonta dei tunisini, capaci di pareggiare la contesa al 60′ con Alaaeddine Derbali per poi ribaltare definitivamente la situazione con la rete di Mohamed Rayen Anene al 74′ e di Walid Dhouib al 92′. Il percorso dell’Italia non è ancora finito, avendo a disposizione un’altra chance per salire sul podio nella manifestazione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.