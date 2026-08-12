Calcio, il PSG si prende anche la Supercoppa Europea. Kvaratskhelia e Doué stendono l’Aston Villa

Dopo la seconda Champions League della sua storia, il PSG si mette in bacheca anche la sua seconda Supercoppa Europea. Dodici mesi dopo la squadra di Luis Enrique batte ancora una squadra inglese, con il successo nel 2025 sul Tottenham ed ora nel 2026 con l’Aston Villa, sconfitto per 2-1 grazie alle reti di Kvaratskhelia e Doué. In mezzo ai due gol francesi c’è stato quello del 17enne Brian Madjo, che si è presentato questa sera al palcoscenico europeo.

L’inizio è tutto per i francesi, che spingono sull’acceleratore nel primo quarto d’ora e alla fine al ventesimo riescono a sfondare con un gran gol di Kvaratskhelia, che lancia sicuramente la sua candidatura al Pallone d’Oro. Il georgiano entra in area dopo un bel movimento e con un destro potente mette il pallone sotto la traversa.

L’Aston Villa reagisce prontamente ed il grande protagonista è il 17enne Madjo. In dubbio fino a qualche giorno fa di poter scendere in campo regolarmente per questioni burocratiche essendo minorenne, Madjo si divora almeno quattro occasioni e poi alla fine trova il guizzo vincente con un bel sinistro al volo sul cross di McGinn.

Luis Enrique decide di giocarsi la carta Dembelé nella ripresa ed il Pallone d’Oro in carica propizia l’assist per Doué. L’ala francese sfrutta anche una difesa immobile (convinta del fuorigioco) e batte Bizot con un diagonale perfetto. Il gol viene prima annullato, ma poi il VAR rivede tutto e l’arbitro convalida la segnatura. L’Aston Villa si butta in avanti alla ricerca del pareggio e ha anche delle buone occasioni, soprattutto con McGinn e poi alla fine anche con Buendia. Il PSG resiste e trionfa nuovamente.