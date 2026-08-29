Calcio femminile, vittorie di Milan e Juventus nel 2° turno della Serie A Women’s Cup

La seconda giornata della Serie A Women’s Cup conferma la Juventus in testa al Girone C e tiene il Milan pienamente in corsa per il primo posto. Le bianconere superano di misura il Como Women, mentre le rossonere battono 2-1 il Como 1907.

La Juventus si impone 1-0 grazie alla rete realizzata al 14’ da Khelifi, che sfrutta l’assist di Stølen Godø e con il mancino trova la conclusione vincente sotto la traversa. Le padrone di casa costruiscono diverse occasioni per raddoppiare, ma devono fare i conti con un Como Women ben organizzato e con una Gilardi decisiva tra i pali. La formazione ospite prova a reagire, senza però trovare la precisione necessaria negli ultimi metri. Con questo successo, il secondo consecutivo nella competizione, la Juventus sale a sei punti e consolida il primato.

Più combattuta la sfida tra Milan e Como 1907. Le rossonere sbloccano il risultato al 21’ con Kyvag, ma nella ripresa il Como 1907 ristabilisce l’equilibrio grazie al rigore trasformato da Wullaert al 56’. Il Milan reagisce e al 70’ trova il gol decisivo con Kamczyk, riuscendo poi a difendere il 2-1 fino al triplice fischio. Un successo che porta le rossonere a quattro punti, mantenendole in scia alla Juventus.

Tutto si deciderà dunque nell’ultima giornata, quando Juventus e Milan si affronteranno nello scontro diretto che vale il primo posto e l’accesso diretto alle semifinali. Il Como Women e il Como 1907 si sfideranno invece nell’altro incontro del girone.