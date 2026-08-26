Calcio
Calcio femminile, tris della Juventus nell’andata dei preliminari di Champions League. Inter ko contro il Wolfsburg
Serata dai due volti per le italiane impegnate nell’andata del terzo turno preliminare di Champions League femminile. Se la Juventus compie un passo deciso verso la qualificazione, l’Inter esce invece sconfitta dalla trasferta in Germania e dovrà affrontare una complicata gara di ritorno.
All’AOK Stadion, la Beneamata tiene testa al Wolfsburg per buona parte del primo tempo, ma poco prima dell’intervallo le padrone di casa trovano il modo di sbloccare la partita: al 42’ è Lara Prašnikar a firmare l’1-0. La situazione si complica ulteriormente in avvio di ripresa, quando al 52’ Chiara Robustellini viene espulsa direttamente per una trattenuta e lascia le nerazzurre in inferiorità numerica.
Con una giocatrice in più, il Wolfsburg ne approfitta e pochi minuti dopo trova anche il raddoppio, realizzato da Camilla Küver. L’Inter prova a reagire, ma la superiorità numerica permette alle tedesche di controllare la partita fino al triplice fischio. Per la squadra allenata da David Sassarini, il verdetto dell’andata significa dover cercare una vera e propria rimonta nella sfida di ritorno: servirà una vittoria con almeno tre gol di scarto per ribaltare il risultato.
Il secondo atto è in programma mercoledì 2 settembre alle 18:30 a Sesto San Giovanni, dove le nerazzurre saranno chiamate a una prestazione perfetta per tenere vivo il sogno europeo.
Tutt’altro copione, invece, per la Juve, protagonista di una prova autorevole in Austria contro il St. Pölten. Le bianconere partono forte e dopo appena otto minuti trovano il vantaggio con Tatiana Pinto. La Vecchia Signora continua a spingere e al 38’ arriva il raddoppio: Martina Rosucci lascia partire una splendida conclusione dalla distanza che vale il 2-0.
Nella ripresa la squadra bianconera gestisce il risultato con maturità, senza rinunciare a cercare il colpo del definitivo ko. A dieci minuti dalla fine è ancora Pinto a trovare la via del gol, completando la sua doppietta personale e fissando il risultato sullo 0-3.
Un successo netto che permette alla Juventus di affrontare il ritorno con un margine molto ampio e di guardare con grande fiducia alla qualificazione. Le bianconere torneranno in campo mercoledì 2 settembre alle 20:30, al Juventus Training Center di Vinovo, con tre gol di vantaggio da amministrare.