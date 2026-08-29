Calcio femminile, l’Italia raggiunge il Portogallo in extremis e vola in finale ai Giochi del Mediterraneo!

Missione compiuta per l’Italia, che ha completato l’opera garantendosi l’accesso alla finale per l’oro nel torneo di calcio femminile ai Giochi del Mediterraneo 2026. La selezione tricolore giovanile (Under 19) allenata da Priscilla Del Prete ha pareggiato infatti con il Portogallo per 1-1 allo ‘Iacovone’ di Taranto nell’ultima partita del round robin, chiudendo la fase a gironi in seconda piazza e qualificandosi per il match con in palio il titolo.

Le azzurrine mantengono l’imbattibilità con un bilancio di due successi e altrettanti pareggi sulle quattro partite disputate, arrivando a quota 8 punti come le lusitane (uno in più rispetto al Marocco, terzo in classifica e relegato allo spareggio per il bronzo contro la Slovenia) ma con una peggior differenza reti che comunque non cambia nulla nella sostanza.

Italia e Portogallo si riaffronteranno infatti tra due giorni (lunedì 31 agosto alle ore 19.00) sullo stesso campo in una finale secca che assegnerà la medaglia d’oro. Nel match odierno la formazione portoghese era passata in vantaggio al 55′ con il gol di Maria Ferreira Mendes Morgado, per poi venire raggiunta all’84’ dalla rete di Elisa Ciurleo che ha fissato il risultato sull’1 a 1.