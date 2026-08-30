Calcio femminile, il Sassuolo espugna il Tre Fontane. Inter travolgente, ok Lazio e Fiorentina in Serie A Women’s Cup

La seconda giornata della Serie A Women’s Cup conferma le ambizioni delle squadre impegnate nella competizione e regala indicazioni importanti in vista del prosieguo del torneo. Quattro le vittorie maturate nel turno: il Sassuolo firma il colpo più significativo espugnando per la prima volta il Tre Fontane, mentre Inter, Lazio e Fiorentina conquistano tre punti preziosi nei rispettivi gironi.

A Roma arriva il risultato più sorprendente di giornata. Il Sassuolo supera di misura la Roma al termine di una sfida equilibrata e combattuta, decisa dalla rete di Clelland. Un successo dal peso specifico notevole per la formazione neroverde, capace di imporsi su un campo tradizionalmente ostico e di centrare un traguardo storico. Grazie ai tre punti conquistati, il Sassuolo sale a quota sei e mette in cassaforte la qualificazione alle semifinali.

Non ha invece problemi l’Inter, protagonista di una prova offensiva di grande efficacia. Le nerazzurre rifilano un pesante 6-0 alla Napoli Women, prendendo progressivamente il controllo della partita e confermandosi tra le formazioni più convincenti di questo avvio di competizione. Un successo netto che consente all’Inter di mantenere il passo nel Gruppo A e di guardare con fiducia all’ultimo appuntamento della fase a gironi.

Nel medesimo raggruppamento arriva anche la vittoria della Lazio, che supera il Parma per 2-0. Le biancocelesti indirizzano la gara grazie alle reti di Goldoni e Martin, costruendo un successo importante sia per la classifica sia per il morale. Lazio e Inter condividono così la vetta del girone a punteggio pieno, lasciando aperta la corsa alla qualificazione.

Nel Gruppo B trova finalmente i primi tre punti anche la Fiorentina. La formazione viola supera 3-1 la Ternana Women e rilancia le proprie ambizioni dopo il risultato della prima giornata. Una vittoria che permette alla Fiorentina di portarsi a quota tre punti e di rimanere pienamente in corsa per un posto nelle semifinali.

Al termine della seconda giornata, dunque, la situazione inizia a delinearsi. Sassuolo già qualificato nel Gruppo B, mentre nel Gruppo A Inter e Lazio procedono a braccetto a punteggio pieno. La terza giornata sarà decisiva per definire gli ultimi verdetti e stabilire le squadre che completeranno il quadro delle semifinaliste.