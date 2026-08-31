Calcio femminile, bronzo per il Marocco ai Giochi del Mediterraneo: sconfitta la Slovenia

Il Marocco ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di calcio femminile dei Giochi del Mediterraneo. Nella finale per il terzo posto contro la Slovenia, le nordafricane hanno fatto valere la propria superiorità tecnica allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, imponendosi con il punteggio di 3-1.

Il Marocco è sceso in campo con Naam tra i pali; linea difensiva composta da Dhissi, Mouradi, Boughazi e Lakradi; a centrocampo Krafia, Diyen e Hamdani, mentre il tridente offensivo era formato da Oubella, dalla capitana Bouzman e da Youssoufi. La Slovenia ha risposto con Trunk in porta, Lesjak, Kavas, Skrobar e Leben in difesa, Globocnik, Krajnc e Mujezinovic a centrocampo e il trio d’attacco composto da Gjergjek, Pintar e Veliscek.

La partita si apre su buoni ritmi, con occasioni da una parte e dall’altra. A sbloccare il risultato è però il Marocco al 14‘: Mouradi si incarica di un calcio di punizione e trova direttamente la via della rete, superando Trunk.

La formazione allenata da Youness Rabie mantiene il controllo del gioco, ma non riesce a concretizzare la propria superiorità nella prima frazione. Nella ripresa, invece, il Marocco aumenta la propria efficacia offensiva e trova due volte la via del gol. Al 74′ Anissa Hamdani si fa trovare pronta all’appuntamento e firma il raddoppio; dieci minuti più tardi, all’84’, Laila Boushaba realizza il tris.

La Slovenia trova poi la rete della bandiera, fissando il risultato sul definitivo 3-1. Il Marocco può così festeggiare la conquista della medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo.