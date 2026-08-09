Calcio: Diana Bianchedi scelta come capo delegazione della Nazionale di calcio

Il quadro è completo. Dopo aver annunciato lo staff tecnico capitanato dal neo CT Roberto Mancini, nelle scorse ore la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha reso noto che Diana Bianchedi assumerà il ruolo di Capo Delegazione della Nazionale di calcio, sostituendo così Gianluigi Buffon, attivo durante la breve parentesi di Rino Gattuso.

Stiamo parlando di un volto notissimo dello sport italiano, non soltanto per l’importante ruolo di Vice Presidente del CONI che ricopre dal 2025, ma per la sfavillante carriera sulle pedane di scherma, dove ha conquistato un oro a Barcellona 1992 e Sydney 2000 con la squadra di fioretto femminile. Poi, dopo il ritiro, l’ex atleta ha intrapreso una preziosa carriera come dirigente sportivo, in cui ha contribuito nella candidatura di città ospitante per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

“Una scelta che risponde a un’esigenza o, meglio, richiesta degli appassionati, della gente, degli italiani: il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte, Diana gode di prestigio e credibilità internazionale”, queste le parole del Presidente della FIGC Giovanni Malagò nell’annunciare la notizia.

Con Diana Bianchedi comincia quindi un nuovo ciclo, speriamo rivoluzionario, del calcio italiano. Prima di lei, oltre che la già citato Buffon (in carica per poco meno di un anno), avevano già assunto il ruolo Gianluca Vialli (dal 2019 fino alla sua scomparsa) e, prima ancora, Gabriele Oriali, uno tra i più longevi.