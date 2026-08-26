Calcio a 5: Serie A, svolta storica! Arrivano i Play-In per alimentare ulteriormente i sogni scudetto

Dopo aver reso noto il numero di partecipanti e il calendario delle Serie A 2026-2027, la Divisione Calcio a 5 rende nota – per il massimo campionato italiano di futsal – una novità storica: quella dell’introduzione dei Play-In in stile basket.

Come funzioneranno

Al termine della regular season, saranno solo le migliori sei squadre piazzate in classifica a volare diretta ai playoff: la 7a e l’8a si scontreranno in gara secca in casa della 7a classificata, la vincente del match otterrà l’accesso ai playoff, mentre l’altra avrà ancora una chance – fra le mura amiche – per ottenere l’accesso alla post season tricolore.

Dovrà attendere però di conoscere l’esito del match, in gara unica, fra la 9a e la 10a classificata (in casa della 9a classificata): la vincente di questo dentro o fuori potrà successivamente sfidare la compagine uscita sconfitta dal match fra la 7a e l’8a.

Una volta definita la griglia delle partecipanti ai playoff, l’ultima qualificata prenderà di fatto l’8a testa di serie disponibile andando a sfidare, in 3 possibili atti (come sempre da regolamento), la testa di serie numero 1 del tabellone, mentre gli altri accoppiamenti vedranno 2 vs 7, 3 vs 6 e 4 vs 5.

Retrocessione e playout

Al termine della stagione regolare, la 13esima e la 14esima classificata retrocederanno direttamente in Serie A2 Elite, mentre l’11esima e la 12esima si sfideranno in un playout di andata e ritorno, con gara conclusiva in casa dell’11esima, che vedrà salvarsi chi avrà realizzato il maggior numero di gol in due partite.

In caso di parità di reti realizzate nelle due gare, gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare

due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Qualora anche al termine di questi le Società fossero in parità di reti realizzate sarà considerata vincente la Società meglio classificata al termine della Stagione Regolare (quartultima classificata, NO RIGORI).