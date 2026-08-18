Calcio a 5

Calcio a 5: Serie A 2026-2027, definite le 14 squadre partecipanti

Michele Cassano

Pubblicato

3 minuti fa

il

Meta Catania e L84 Torino / Divisione Calcio a 5

Dopo lo storico trionfo di qualche mese fa della L84 Torino, la Serie A di calcio a 5 è pronta a ripartire per una nuova stagione a suon di gol e di emozioni. La Divisione Calcio a 5, a tal proposito, ha ufficializzato il numero e l’elenco delle squadre che faranno parte del massimo campionato 2026-2027.

Si torna a un numero pari: 14 formazioni al via, quindi non vi saranno più compagini che durante l’annata – a rotazione – osserveranno dei turni di riposo.

Dalla L84 Torino e la Meta Catania, ultime finaliste tricolore, all’Active Network Viterbo, ripescato in luogo dell’Ecocity Genzano: un torneo che prevedrà 5 compagini della Campania (Napoli, Feldi Eboli, Sandro Abate Avellino, Sporting Sala Consilina e la matricola Benevento), 3 collettivi del Lazio (Roma 1927, Pomezia e Active Network Viterbo appunto) e poi 2 squadre per Puglia (Capurso e la neopromossa Giovinazzo) e Veneto (Came Treviso e il rientrante Petrarca Padova).

Di seguito l’elenco completo delle squadre partecipanti alla Serie A di calcio a 5 per la stagione 2026-2027:

L84 Torino (campione in carica)
Meta Catania
Napoli
Feldi Eboli
Sandro Abate Avellino
Sporting Sala Consilina
Benevento
Roma 1927
Pomezia
Active Network Viterbo
Capurso
Giovinazzo
Came Treviso
Petrarca Padova

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