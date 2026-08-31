Calcio a 5: Italia femminile, cambio di guida tecnica. Il ct sarà Alfredo Paniccia

Dopo 9 anni la nazionale femminile italiana di calcio a 5 cambia guida tecnica: da Francesca Salvatore si passa ad Alfredo Paniccia. Un cambio di conduzione annunciato dalla Divisione Calcio a 5, in una scelta condivisa fra il presidente della Divisione stessa, Stefano Castiglia, e il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò.

“Ringraziamo Francesca Salvatore, il cui lavoro ha permesso alla Nazionale femminile di posizionarsi ad un buon livello nel palcoscenico internazionale – ha affermato Giovanni Malagò – Al calcio a 5 sono particolarmente legato, ho grandi ricordi personali e le Nazionali di futsal continuano a rappresentare un asset importante per la FIGC. La scelta di Paniccia, condivisa con la Divisione Calcio a 5, punta a dare un nuovo impulso al cammino delle azzurre”.

Queste invece le parole del presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia: “Ringrazio il Presidente Malagò e il Presidente del Club Italia Ranieri. Questo nuovo corso rafforza il rapporto di condivisione e collaborazione all’interno della filiera federale, nella consapevolezza che soltanto una visione comune possa continuare a far crescere, consolidare e valorizzare il futsal femminile italiano. Sul nome di Paniccia c’è stata una piena convergenza: il suo profilo interpreta perfettamente caratteristiche fondamentali per un tecnico federale, quali competenza, conoscenza del movimento, capacità di lavorare sui giovani e senso di appartenenza. A lui rivolgo, a nome di tutta la Divisione, i migliori auguri di buon lavoro per una sfida affascinante. Un ringraziamento va a Francesca Salvatore per quanto realizzato in un ciclo, culminato con la partecipazione al primo Mondiale femminile, nel quale si sono scritte pagine importanti. Oggi si apre una nuova fase, con la stessa ambizione di sempre: costruire una Nazionale sempre più competitiva, rappresentativa e capace di essere il punto di riferimento dell’intero futsal femminile italiano”.

Classe 1986, Alfredo Paniccia è un tecnico che ha vissuto il futsal a pieno nella sua carriera: iniziata all’età di 23 anni, come viceallenatore del Palestrina in Serie B. Nel 2019-2020 si affaccia all’azzurro entrando nello staff della nazionale italiana maschile sotto il coordinamento del ct Alessio Musti.

Terminata l’esperienza torna ad allenare in Serie A2, sviluppando nuovamente sinergie con la FIGC: avvia il progetto dedicato all’attività di sviluppo del futsal, i Centri di Sviluppo Territoriale diventando il referente del progetto Futsal+. Nel 2023 approda in Serie A, con la L84 Torino – attuale squadra campione d’Italia in carica – con cui vince la Coppa della Divisione venendo poi premiato come come il miglior allenatore della stagione, ora per lui una nuova avventura.

Le parole di Paniccia: “La FIGC l’ho sempre sentita come una seconda casa. Potersi sedere sulla panchina di una Nazionale così importante è motivo di grande orgoglio. Ringrazio la Federcalcio, nella persona del presidente Giovanni Malagò e del Presidente del Club Italia Claudio Ranieri, così come la Divisione Calcio a 5 e il presidente Stefano Castiglia. Eredito una squadra che ha effettuato un percorso di crescita lungo e importante. Davanti a noi abbiamo subito un obiettivo, cercare di qualificarci per la prima volta alla fase finale dell’Europeo: è una sfida stimolante a cui dedicherò tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, nell’interesse della squadra dello sviluppo del movimento femminile che oggi offre tanti margini di crescita”.

I primi impegni di Paniccia con la nazionale femminile saranno previsti per inizio settembre, quando il gruppo azzurro si radunerà a Novarello. A ottobre poi i test ufficiali: l’Italia volerà alla volta della Slovenia per affrontare il Main Round di qualificazione alla fase finale dell’Europeo del 2027. Mercoledì 7 ottobre alle ore 19 l’esordio ufficiale contro le padrone di casa, il giorno successivo il testa a testa con le campionesse d’Europa in carica della Spagna (ore 16.30), e infine – sabato 10 ottobre – la contesa contro la Francia (ore 16).