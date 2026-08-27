Boxe, ultimi ori ai Giochi del Mediterraneo: l’Italia sorride con Gabriele Guidi Rontani

Sul ring di San Giorgio Jonico (in provincia di Taranto) sono andate in scena le ultime finali di boxe maschile nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo. L’Italia ha festeggiato la medaglia d’oro nella categoria fino a 70 kg per merito di Gabriele Guidi Rontani, che si è imposto ai punti (3-0) nel confronto con lo spagnolo Frank Martinez Bernad. Negli altri atti conclusivi riservati agli uomini non erano presenti azzurri, mentre sul fronte femminile hanno esultato Irma Testa, Melissa Gemini e Sirine Charaabi.

Il turco Mehmethan Cinar ha trionfato tra i 60 kg, dominando con verdetto unanime (5-0) lo spagnolo Ewart Marin Hernandez. L’iberico Emmanuel Reyes Pla ha rispettato il pronostico dalla vigilia tra i pesi massimi (90 kg, è un nome nobile di una delle categorie più prestigiose), dominando il serbo Marko Pizurica (5-0).

La parte conclusiva del pomeriggio è stata aperta da due serratissimi verdetti per split decision (3-2), in favore dello spagnolo Rafael Lozano Serrano (contro il francese Christopher Hippocrate tra i 55 kg) e del marocchino Soulaimane Samghouli (contro l’algerino Ismail Bekhsis tra i 65 kg). Tra gli 80 kg ha esultato lo spagnolo Pablo Coy Bernal, che ha prevalso sull’algerino Mustapha Abdou per 4-1. La chiusura dell’evento è stata affidata ai pesi supermassimi (+90 kg): successo del francese Djamili Dini Aboudou Moindze contro il turco Berat Acar per split decision (3-2).