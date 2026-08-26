Boxe: Sirine Charaabi in finale ai Giochi del Mediterraneo! Bronzo per Christian Sarsilli

Sirine Charaabi batte Sara Cirkovic per verdetto non unanime dei giudici (3-2) nella semifinale dei 54 kg dei Giochi del Mediterraneo. Ciò significa, in altre parole, che alla rassegna di Taranto ci sarà una finale italiana, quella di una categoria della quale Charaabi è già tra le migliori interpreti da tempo. Come vedremo, invece, niente finale per Christian Sarsilli, che deve accontentarsi negli 80 kg maschili della medaglia di bronzo.

Se all’inizio Charaabi domina, come testimonia il quintuplo 10-9 da parte dei giudici, gli altri due round sono decisamente più combattuti. Non solo: c’è anche un warning comminato all’italiana e che consente a Cirkovic di avere delle concrete speranze. In effetti, le successive due riprese le porta a casa per tre giudici su 5, ma diversi. Questo, in pratica, lascia all’italiana margine per tenersi il successo.

A questo punto l’azzurra, per vincere il torneo mediterraneo, dovrà battere la marocchina Widad Bertal, che finora si è dimostrata di ottimo livello nell’arrivare a giocarsi questo per lei importante appuntamento. Bertal è nota per aver conquistato vari titoli a livello africano e i Mondiali IBA del 2025 (si tratta di quelli ancora sotto l’egida dell’organo che ha perso il controllo della boxe olimpica e larga parte delle federazioni affiliate).

Contro lo spagnolo Pablo Coy Bernal, invece, niente da fare per Sarsilli, il quale nei fatti si ritrova a non potere più nulla già dopo le prime due riprese vinte dall’iberico. Inutile il tentativo di recupero in una terza più convincente: quattro cartellini su cinque dicono 29-28, uno 28-29, dunque 1-4 (ma 9 cartellini su 10 erano sfavorevoli all’italiano dopo i primi due round).