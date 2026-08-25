Boxe: semifinale ai Giochi del Mediterraneo per Baldassi, Sarsilli e Charaabi

Terminata una lunghissima giornata ai Giochi del Mediterraneo per quanto riguarda le questioni di ring, e cioè la boxe. Sono tre gli azzurri che, quest’oggi, si aggiungono al novero di coloro che combatteranno in semifinale. Andiamo a vedere com’è andata la giornata nell’evento tarantino.

A inizio giornata finisce il cammino di Tommaso Sciacca ai quarti di finale, dove a sbarrargli la strada è lo spagnolo Rafael Lozano Serrano, il quale riesce a imporsi per verdetto non unanime (4-1, tre giudici 30-27, uno 29-28 e uno 28-29 per l’azzurro. I 55 kg rimangono dunque senza rappresentanti dell’Italia in tabellone.

Successivamente, arriva la vittoria di Michele Baldassi nei 60 kg, anche se questa richiede meno tempo del dovuto. Ciò a causa del fatto che, nel corso della seconda ripresa, il francese Mohamed Dahmane Djemmal, già finito al tappeto nel corso del primo round, si vede costretto ad abbandonare il combattimento.Baldassi, che a questo punto si è già assicurato una medaglia, avrà ora il turco Mehmethan Cinar.

A conclusione di giornata, poi, Christian Sarsilli domina in maniera completa e incontrovertibile il bosniaco Vuk Micic, che non può nulla contro un pugile evidentemente più completo di lui. L’Italia ha una medaglia negli 80 kg, e Sarsilli tenterà di andare più in alto sfidando lo spagnolo Pablo Coy Bernal.

Infine, c’è anche Sirine Charaabi che, contro la turca Nilay Yaren Cam nei 54 kg, ingaggia una battaglia a dir poco dura, tanto più che si ritrova a subire un warning nella terza ripresa dopo aver dominato la prima. Il margine minimo però le rimane: verdetto non unanime dei giudici, 3-2 e dunque semifinale raggiunta: se la vedrà con la serba Sara Cirkovic.