Boxe: Perna e Di Felice avanzano agli Europei Under 19, è folto il gruppo azzurro in corsa per le medaglie

Entrano nel vivo gli Europei Under 19 di boxe, che si stanno svolgendo a Loznica, in Serbia. L’Italia ha inviato a questa rassegna 10 pugili, dei quali a oggi ne sono rimasti in gara 5. Già fuori negli scorsi giorni Swami Ferdinandi (65 kg donne, ottavi), Imad Bouraouia (50 kg uomini. sedicesimi), Luca Casarsa (85 kg uomini, sedicesimi), Giuseppe Cavallo (65 kg uomini, sedicesimi), Matteo De Micco (70 kg uomini, ottavi).

Di oggi l’esordio, nei 57 kg femminili, di Martina Di Felice, impegnata a livello di ottavi di finale e vittoriosa nei confronti della turca Ulgur anche in virtù del fatto che l’arbitro ha fermato il combattimento. Parimenti vincente il quarto di finale di Rachele Perna nei 60 kg: nel suo caso il successo è sulla greca Tsakalelli.

Nella giornata di domani i restanti quarti di finale, ben cinque. Daniele Fabi, nei 60 kg, dopo aver battuto l’inglese George e lo spagnolo Herranz è atteso dal russo Ibakhiev, mentre nei 55 kg Tommaso Orlando, già vittorioso sul moldavo Chirill e sul serbo Stanojevic, dovrà vedersela con l’ucraino Kolbaia. Alessio Ballarin, nei 90 kg, fa invece il suo esordio contro il lettone Markus. Negli 80 kg, invece, Tiberio Nocadello, già vincente sullo spagnolo Igberese, avrà il moldavo Magdiuc. Nel femminile, invece, la già citata Martina Di Felice affronterà la spagnola Garcia.

La semifinale di Perna, invece, avrà luogo giovedì 20, dopo il giorno di riposo, e l’inglese Walker sarà la sua avversaria. Proprio il 20 ci saranno tutti i combattimenti di semifinale, mentre il 21 verranno svolte le finali.