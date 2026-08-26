Boxe, Melissa Gemini e Gabriele Guidi Rontani in finale ai Giochi del Mediterraneo. Bronzo di Baldassi

Dopo la vittoria di Irma Testa nella semifinale tra le 57 kg, l’Italia festeggia il raggiungimento di altre due finali nei tornei di boxe che stanno animando i Giochi del Mediterraneo, la competizione multisportiva in corso di svolgimento a Taranto, a cui partecipano i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Melissa Gemini ha dominato in lungo e in largo l’incrocio con la turca Sude Nur Aslan, che poteva riservare qualche sorpresa. La 24enne laziale ha impostato bene il proprio incontro e ha dettato legge nell’arco dei nove minuti, imponendosi con uno schiacciante verdetto unanime (5-0: tre 30-26 e due 30-27). L’azzurra ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo nella categoria fino a 75 kg, dove incrocerà l’egiziana Nabila Abo, capace di imporsi per split decision (3-2) sulla tunisina Molka Ben Mabrouk.

Gabriele Guidi Rontani ha mostrato un’acclarata superiorità tecnica nei confronti del marocchino Abdelhaq Nadid, imponendosi ai punti con verdetto unanime (5-0: due 30-25 e tre 29-26). Il pugile africano ha subito un doppio richiamo nel secondo round, l’italiano è stato chiaramente superiore durante l’intera contesa e si è meritato l’approdo all’atto conclusivo della categoria fino a 70 kg, dove incrocerà lo spagnolo Frank Martinez Bernad (walk-over sul francese Djamel Djemmal).

Michele Baldassi è stato battuto dal turco Mehmethan Cinar con un chiaro 4-0 (due 30-26, due 29-27, un 28-28), non riuscendo così ad approdare alla finale della categoria fino a 60 kg, ma meritandosi comunque la medaglia di bronzo.