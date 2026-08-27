Boxe, l’Italia firma il tris d’oro tra le donne ai Giochi del Mediterraneo con Testa, Gemini e Charaabi

Si sono completate in modo assoluto le finali dei tornei di boxe femminile ai Giochi del Mediterraneo 2026. L’edizione tarantina ha regalato all’Italia non meno di tre ori in questa fattispecie, ed è un bilancio che fa capire anche come le big del movimento siano arrivate all’appuntamento decisamente in forma.

Ricordiamo, prima di tutto, le vittorie italiane già diffusamente raccontate: quelle di Irma Testa nei 57 kg sulla francese Amina Zidani, quella di Melissa Gemini sull’egiziana Nabila Aboelfead (nome corto rispetto ai documenti ufficiali, che inseriscono anche Alaaeldin Hassan Mahmoud) nei 75 kg e quella di Sirine Charaabi sulla marocchina Widad Bertal nei 54 kg. In breve, un 3/3 di ori nelle finali raggiunte in campo femminile.

Per quanto riguarda le altre categorie di peso, nei 51 kg successo della spagnola Laura Fuertes Fernandez sull’algerina Fatiha Mansouri (4-1, verdetto non unanime), mentre è un 5-0 quello che la croata Sara Beram consegue nei 65 kg per battere la turca Sema Caliskan.

Nella sessione pomeridiana, oltre al successo di Gemini c’è anche quello, per 4-0, della kosovara Donjeta Sadiku sulla serba Kristina Kuluhova nei 60 kg, in un combattimento che inevitabilmente si trascina dietro anche tanto altro. Nei 70 kg, invece, la finale non c’è: per infortunio la francese Maelys Richol non la disputa e così la marocchina Saida Lahmidi è campionessa.