Boxe, Fabi e Nocadello in semifinale agli Europei U19: medaglia sicura

A Loznica (Serbia) proseguono gli Europei U19 di boxe maschile e femminile. La giornata odierna era dedicata agli ultimi quarti di finale, alla vigilia del giorno di riposo che ci proietterà poi verso le battute conclusive della rassegna continentale di categoria.

Daniele Fabi e Tiberio Nocadello hanno vinto i propri incontri, rispettivamente contro il russo Ibakhiev e il moldavo Magdiuc, garantendosi così almeno la medaglia di bronzo. Il 60 kg incrocerà in semifinale l’irlandese Walshe, mentre il nostro 80 kg se la dovrà vedere contro il georgiano Mketsdadze.

Semaforo rosso, invece, per Martina Di Felice (57 kg, contro la spagnola Garcia) e per Tommaso Orlando (55 kg, contro l’ucraino Kolbaia). In serata Alessio Ballarin sfiderà il lettone Reke per meritarsi il podio tra i 90 kg. Già in semifinale la 60 kg Rachele Perna, che sfiderà l’inglese Walker.