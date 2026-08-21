Boxe: Dario Morello, sfida londinese a George Liddard per l’Europeo dei pesi medi

Dario Morello contro George Liddard: questo è il combattimento che vale la cintura europea dei pesi medi in programma domani alla Copper Box Arena di Londra. Una sfida, questa, spostata di luogo probabilmente anche per il buon successo mediatico che sta, in un certo senso giustamente, riscuotendo il ventiquattrenne britannico, che finora ha bruciato le tappe in vista della sua scalata a livello non solo continentale, almeno nelle sue intenzioni.

A frenare le intenzioni di Liddard, però, c’è uno Spartan che, dopo aver cambiato strada dai welter ai medi, ha dimostrato di avere le giuste doti per competere anche in questa categoria di peso. A 33 anni il suo nome è quello che si lega alla possibilità di riportare il titolo europeo nel nostro Paese, secondo una scia di figure che comincia con Bruno Frattini nel 1924 e prosegue, tra gli altri, con Tiberio Mitri, Nino Benvenuti e, più di recente, Cristian Sanavia, Emanuele Blandamura e Matteo Signani. E già dalle parole espresse nel primo faccia a faccia con il suo avversario l’intenzione è quella di esserci eccome.

Così si è espresso Morello: “Sogno questo giorno e la possibilità di combattere per questo titolo. Significa tutto per me, è ora o mai più. Devo vincere, devo dare tutto sul ring. Ogni sacrificio che ho fatto nella mia vita è stato per questo. Liddard è un pugile solido, ha buona tecnica e grande forza fisica. Lo conosco bene, e il 22 agosto ve lo dimostrerò“.

Dal canto suo, Liddard non ha molta voglia di scherzare, e palesa una fiducia particolarmente evidente: “Questa sfida per me è un altro passo verso la grandezza. Ho alzato il livello in ogni combattimento della mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro di fronte a nulla e nessuno. Appena il titolo europeo è stato dichiarato in palio, ho subito chiesto un grande incontro ed è stato scelto Dario Morello. Sarà lui a essere malmenato“. Bisogna, naturalmente, vedere se malmenare uno spartano è una buona idea.