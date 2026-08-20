Boxe, Daniele Fabi e Tiberio Nocadello in finale agli Europei U19

A Loznica (Serbia) sono andate in scena le semifinali degli Europei U19 di boxe, con la presenza di tre italiani sul ring. Daniele Fabi ha sconfitto l’irlandese Walshe, imponendosi ai punti contro il rappresentante di una scuola molto tecnica e mai semplice da battere. L’azzurro si è così meritato il diritto di combattere per la conquista del titolo nella categoria fino a 60 kg, fronteggiando l’azero Baghisov nel match in programma venerdì 21 agosto.

Colpaccio di Tiberio Nocadello, capace di battere il georgiano Mkhetsadze e di meritarsi l’approdo alla finale per il titolo tra gli 80 kg. Il prossimo ostacolo sarà decisamente complicato da affrontare per il nostro portacolori, atteso nella giornata di domani dal temibile russo Startsev.

Rachele Perna è stata battuta dall’inglese Walker e ha così terminato la propria avventura tra le 60 kg, mettendosi al collo una bella medaglia di bronzo, che si aggiungerà a quelli che porteranno a casa Fabi e Nocadello (oro o argento).