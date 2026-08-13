Bouih e i gemelli Zoghlami in finale sui 3000 siepi agli Europei, Osama vince la prima batteria

Tre italiani si sono qualificati alla finale dei 3000 siepi agli Europei 2026 di atletica, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna). Osama Zoghlami ha impostato una gara di testa e nel finale ha intensificato l’azione, guadagnando un piccolo margine e riuscendo a vincere la prima batteria con il tempo di 8:34.52, davanti al francese Nicolas-Marie Daru (8:34.60), al tedesco Frederik Ruppert (8:35.46) e al transalpino Pierre Boudy (8:35.82).

Ala Zoghlami e Yassin Bouih hanno impostato un buon ritmo, poi nella parte conclusiva sono scivolati un po’, riuscendo comunque a rientrare nelle prime otto posizioni e a meritarsi il passaggio del turno: Bouih settimo (8:36.25), Zoghlami ottavo (8:36.52). Il migliore della seconda batteria è stato lo spagnolo Daniel Arce (8:34.47), a precedere il belga Rémi Schyns (8:34.63), il francese Baptiste Fourmont (8:34.64) e il lussemburghese Ruben Querinjean (8:35.07).

La finale dei 3000 siepi, che si preannuncia particolarmente equilibrata e incerta, andrà in scena domenica 16 agosto alle ore 21.50 (sarà uno degli ultimi eventi di questa rassegna continentale).