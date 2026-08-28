Basket
Bosnia-Italia oggi, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, tv, programma, streaming
L’Italbasket inizia la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2027! Oggi venerdì 28 agosto alle ore 20:00 gli azzurri fanno visita alla Bosnia-Erzegovina a Tuzla per la prima sfida di questa finestra sulla strada verso il torneo iridato.
Capitan Melli e compagni non devono sottovalutare la partita odierna che si giocherà in un impianto che può contenere circa cinquemila persone ma che si trasformerà sicuramente in una ‘bolgia’. Il CT Luca Banchi si affiderà ai suoi uomini più talentuosi come Simone Fontecchio o appunto Melli, con Nico Mannion e Matteo Spagnolo ad alternarsi nel ruolo di playmaker.
La Bosnia-Erzegovina vuole provare a sfruttare il fattore campo favorevole e mettere in difficoltà la rappresentativa tricolore, con le due squadre che si incrociano nuovamente a distanza di circa un anno dal match ad EuroBasket 2025 vinto dagli azzurri 79-96 con 39 punti di Simone Fontecchio al suo career-high in Nazionale. Da tenere sotto stretta osservazione il ‘totem’ Jusuf Nurkic in forza agli Utah Jazz in NBA, con il passaportato Luka Garza pronto a dare man forte dal pitturato.
Palla a due che verrà alzata questa sera al SKPC “Medjan” di Tuzla (Bosnia-Erzegovina) alle ore 20:00. Diretta tvgarantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questo match dell’Italbasket.
CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027
Venerdì 28 agosto
Ore 20:00 Bosnia-Erzegovina-Italia – Diretta tv su Sky Sport Basket (Canale 205)
PROGRAMMA BOSNIA-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)
Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport