Boris Becker punge Kyrgios: “Non sono sorpreso sulla sua positività. Quando attaccava Sinner…”

Boris Becker dice la sua, come sempre senza troppi peli sulla lingua, su Nick Kyrgios. “Bum Bum” che, a sua volta, non è rimasto esente da problemi fuori dal campo (anche se di ben altro tenore), è stato stuzzicato sulla questione legata alla positività alla cocaina del tennista australiano e ha voluto commentare quello che è accaduto e, più nel complesso, il quadro generale legato al nativo di Canberra.

Negli scorsi giorni l’International Tennis Integrity Agency ha sospeso Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina in un test eseguito durante l’ATP 250 di Maiorca dello scorso mese di giugno. Un caso che è durato pochissimi secondi, dato che lo stesso Kyrgios ha ammesso l’errore e ha confermato le accuse che gli erano state rivolte.

L’ex tennista tedesco ha detto la sua nel corso del podcast Becker Petkovic: “Kyrgios è risultato positivo a un test antidoping per cocaina. Sono rimasto sorpreso? Non proprio, considerando come l’ho visto ultimamente. Ma ora la domanda è: l’ha assunta prima della partita? In tal caso, credo che verrà squalificato per almeno due anni. Oppure l’ha assunta dopo la partita, quindi non durante un torneo? In quel caso la sanzione sarebbe più lieve”.

Boris Becker ha poi voluto addentrarsi nell’altro aspetto legato all’australiano, ovvero alla ridda di accuse, prese in giro e illazioni che aveva riservato a Jannik Sinner (e non solo) proprio per questioni legate al doping: “Naturalmente non può lamentarsi delle critiche. È stato molto duro nei confronti di Sinner nel suo caso di doping. Anche Halep ha commentato la vicenda, parlando di karma. Tuttavia, siamo tutti esseri umani. e commettiamo degli errori. Quindi spero che si riprenda, che capisca di aver imboccato la strada sbagliata. Le droghe non hanno comunque posto nello sport. Ma soprattutto quando si parla di giovani: lui ha solo 31 anni. Spero che, con l’aiuto dei suoi amici, riesca a ritrovare se stesso. Penso che si sia un po’ perso” .