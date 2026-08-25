Bocce, Rizzi/Chiapello trionfano nella pétanque ai Giochi del Mediterraneo! Argento per Matteo Mana nel volo

Si chiude con il botto per l’Italia il programma delle bocce ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella sessione serale conclusiva di una giornata in cui erano già arrivati tre ori ed un bronzo, gli azzurri hanno festeggiato altre due medaglie di peso al Palazzetto dello Sport di Montemesola grazie al trionfo nel doppio maschile della pétanque e all’argento di Matteo Mana nel volo.

Andiamo però in ordine cronologico e partiamo proprio dal secondo posto di Mana nel torneo di singolo del volo di precisione, maturato al termine di una finale tiratissima e persa per un’incollatura con il punteggio di 11-9 in favore del tunisino Achref Zouaoui. Successivamente il pubblico pugliese ha potuto però festeggiare l’esaltante successo della coppia tricolore composta da Diego Rizzi e Andrea Chiapello.

Il binomio azzurro si è imposto per 9-4 nella finalissima del doppio maschile della pétanque sugli spagnoli Manel Luque Gonzalez e Sergi Ruiz Alvarez. Giornata perfetta per Rizzi, che in mattinata era salito sul gradino più alto del podio anche a livello individuale battendo nell’ultimo atto l’iberico Luque Gonzalez, regolato poi anche in doppio con Chiapello.