Bocce, Italia ancora protagonista ai Giochi del Mediterraneo! Crescenzi/Picchio oro nella raffa, bronzo per Nanni/Viscusi

Terzo oro di giornata per l’Italia nelle bocce ai Giochi del Mediterraneo. Lo conquistano Kety Crescenzi e Laura Picchio nella raffa femminile, in doppio. Le due italiane hanno sconfitto, in una finale (letteralmente) all’ultimo respiro, la coppia croata formata da Neda Coric e Ana Juginovic per 9-8.

Questo ultimo atto risulta a lungo incerto per diversi motivi. Il primo è che la Croazia va subito avanti per 0-4 direttamente dopo la prima mano, salvo poi dover subire un ritorno dell’Italia in notevole spolvero tra la quinta e la settima mano, dove si passa dal 2-6 all’8-6 a favore delle azzurre.

A quel punto le croate riescono a trovare, all’ottava mano, la parità sull’8-8, il che ne rende decisiva una ulteriore. Il tiro vincente ce l’ha la Croazia, lo sbaglia, l’Italia no ed è terzo oro di giornata dopo quelli già conseguiti da Diego Rizzi nella pétanque e da Laura Picchio stessa nella raffa individuale femminile.

C’è una quarta medaglia, però, da celebrare: quella di bronzo ottenuta nella raffa maschile, in doppio, da Alfonso Nanni e Luca Viscusi. Per loro vittoria con il punteggio di 7-6 nei confronti dei libici Rashed Mohamed Rashed Alswesi e Abdulmuhaymin Taha Abdalsalam Zanto, in questo caso con punto vincente ottenuto nell’ottava mano.