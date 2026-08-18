Bocce, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Dodici azzurri per volo, raffa e petanque

Sarà il Palazzetto dello Sport di Montemesola ad ospitare dal 22 al 25 agosto le gare delle bocce ai Giochi del Mediterraneo 2026: saranno protagoniste tre specialità, ovvero raffa, petanque e volo. Saranno dodici gli azzurri al via, equamente suddivisi per genere e per specialità.

I commissari tecnici Enrico Birolo, Riccardo Capaccioni e Maurizio Mussini hanno convocato per la petanque Andrea Chiapello, Sara Ferrera, Donatella Greco e Diego Rizzi, per la raffa Kety Crescenzi, Alfonso Nanni, Laura Picchio e Luca Viscusi, e per il volo Marika Depetris, Gaia Gamba, Matteo Mana e Diego Verganti.

Sabato 22 e domenica 23 agosto spazio in tutte le specialità alle qualificazioni, mentre lunedì 24 si terranno le prime finali per il bronzo, infine martedì 25 verranno assegnati tutti i 12 titoli: sia per gli uomini che per le donne, per la raffa singolo e doppio, per il volo tiro progressivo e tiro di precisione, per la petanque doppio e tiro di precisione.

CONVOCATI BOCCE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

PETANQUE: Andrea Chiapello, Sara Ferrera, Donatella Greco, Diego Rizzi.

RAFFA: Kety Crescenzi, Alfonso Nanni, Laura Picchio, Luca Viscusi.

VOLO: Marika Depetris, Gaia Gamba, Matteo Mana, Diego Verganti.