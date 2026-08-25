BOCCE D’ORO! Laura Picchio e Diego Rizzi in trionfo ai Giochi del Mediterraneo!

Due ori nel giro di pochi minuti per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo. Dalle bocce, e in particolare da due differenti specialità, giungono successi individuali nella pétanque maschile con Diego Rizzi e nella raffa femminile con Laura Picchio, il tutto in una giornata che ancora promette di non aver chiuso i suoi propositi di allori.

In particolare, nella raffa femminile per Laura Picchio la vittoria arriva nei confronti della croata Ana Juginovic per 7-4. In particolare, dopo una prima mano da 2-0, l’azzurra finisce sotto 2-4, salvo poi recuperare e non concedere più niente dalla quinta all’ottava mano e arraffare, è il caso di dirlo, il metallo più pregiato.

Nella pétanque maschile di precisione, invece, arriva semplicemente la conferma ad alti livelli di Diego Rizzi, che chiude la pratica per 44-30 sullo spagnolo Manuel Luque Gonzalez allungando in maniera dirompente soprattutto dal terzo atelier in poi. Il tutto, alla fine, non gli rende neppure necessario completare la quinta serie di atelier perché il risultato è già matematicamente acquisito.

Nella mattina si è anche avuta la finale per il bronzo della pétanque femminile di precisione, che però ha visto cedere Sara Ferrera di strettissima misura (40-43) nei confronti della tunisina Mouna Beji.