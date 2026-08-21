BMW Championship, un quintetto al comando al termine della prima tornata

I migliori golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nei playoff della FedEx Cup. Spazio infatti al BMW Championship (montepremi 20 milioni di dollari), evento introdotto nel 2007 sotto il nome di Western Championship in cui il field è ridotto ai primi 5o del FedEx St.Jude Championship. Al termine della prima tornata regna l’equilibrio con un quintetto al comando e gran parte dei partecipanti racchiusi in pochi colpi.

Al primo posto con lo score di -6 (64 colpi) troviamo il nordirlandese Rory McIlroy e gli statunitensi Wyndham Clark, Chris Gotterup, J.J. Spaun e Gary Woodland. Per i cinque battistrada una sola lunghezza di margine sulla coppia composta dal giapponese Ryo Hisatsune e dall’inglese Tommy Fleetwood. Classifica cortissima con ben trentuno golfisti capaci di chiudere la prima tornata con punteggi al disotto del par e l’intera graduatoria raggruppata in appena 9 colpi.

Sul percorso par 70 del Bellerive Country Club di Town and Country (Missouri, Stati Uniti d’America) completano la top ten in ottava posizione con il punteggio di -4 l’inglese Alex Fitzpatrick, lo svedese Ludvig Aberg, e gli statunitensi Jacob Bridgeman e Michael Thorbjornsen. -3 e dodicesima piazza per un nutrito gruppo in cui figurano anche il sudcoreano Im Sungjae, il norvegese Kristoffer Reitan e gli americani Patrick Cantlay e Jake Knapp.

Primo round sottotono per Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking sembrava ritornato al suo massimo livello dopo la vittoria al FedEx St.Jude Championship, ma incappa in una tornata da +2. 44° posto per l’americano, che dovrà cambiare marcia per risalire la leaderboard e qualificarsi all’ultimo evento dei playoff della FedEx Cup. Nel pomeriggio italiano spazio al secondo round.