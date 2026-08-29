Bezzecchi si accontenta: “Sapevo che i Marquez avevano qualcosa in più”

Marco Bezzecchi è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato denominato “Motorland” di Alcaniz (Spagna) il pilota romagnolo ha vissuto una ottima partenza che lo aveva illuso, ma all’imbocco di curva 1 Marc Marquez lo ha attaccato in maniera decisa, gli ha preso la posizione e ha favorito anche il sorpasso del fratello Alex. Da quel momento non è successo praticamente nulla con un podio comunque importante.

Il successo nella gara su distanza ridotta è andato a Marc Marquez che centra il terzo successo di fila nella Sprint Race di Aragon con un margine di vantaggio di 1.1 su Alex Marquez, mentre completa il podio Marco Bezzecchi a 2.0. Quarta posizione per Pedro Acosta a 2.6, quinta per Jorge Martin a 6.2 mentre in sesta troviamo Fermin Aldeguer a 10.4. Settimo Diogo Moreira a 11.0, ottavo Raul Fernandez a 11.2, nono Johann Zarco a 12.0, mentre completa la top10 Jack Miller a 12.1.

Al termine della gara odierna il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Penso di avere fatto il massimo nonostante tutto anche a livello di punti per il campionato. Sapevo che partivo dalla pole position ma non avevo il ritmo per puntare alla vittoria. Ho provato ad avvicinarmi ad Alex ma non riuscivo ad avvicinarmi. Per il resto è stata una bella giornata ma nel complesso era chiaro che oggi i fratelli Marquez oggi ne avevano più di me”.

Ultima battuta sul momento decisivo della Sprint Race, ovvero la partenza: “Ero scattato bene allo spegnimento dei semafori e pensavo di arrivare primo a curva 1 ma, da una parte Marc Marquez ha attaccato duro, dall’altra io non sono stato perfetto nel punto di frenata e ho perso non una ma ben due posizioni, Bravo lui, mi ha mandato un pelo largo e la mia gara si è complicata. Domani? Non so come andranno le cose. La spalla va benino, il ginocchio meno. La distanza doppia sarà una incognita”.