Berrettini-Wawrinka oggi, US Open 2026: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini contro Stan Wawrinka. Lucio Battisti avrebbe cantato “Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?”, e invece eccoli che si ritrovano di nuovo uno contro l’altro. Da una parte il romano che rivuole gioie nel torneo della semifinale 2019, dall’altra lo svizzero a fine corsa.

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-WAWRINKA US OPEN 2026 (4° MATCH DALLE 17.00)

In un certo senso addirittura assurda la storia di Wawrinka in questa 2026. La wild card originale l’avevano data a Patrick Kypson, che però si era infortunato. Dunque, via libera per il campione del 2016, che per tornare a New York è ripartito direttamente dalla Svizzera, con il piccolo dettaglio della mancata iscrizione al tabellone di qualificazione che ha reso possibile il suo approdo nella Grande Mela in questa maniera. Per Berrettini una chance anche importante, perché l’argentino Mariano Navone gli ha tolto di mezzo Novak Djokovic. Anche se Matteo contro lo stesso Navone ci ha perso di recente, quindi c’è pur sempre da tenere costantemente alta l’attenzione.

Il match tra Matteo Berrettini e Stan Wawrinka si giocherà oggi come quarto sul Grandstand dalle ore 17:00 dopo Kraus-Muchova, la prosecuzione di Navarro-Boisson e Chwalinska-Townsend. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis (in chiaro e canale 212 Sky) e il canale US Open 2 di SuperTennis Plus (telecomando), nonché su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 253. Diretta streaming su SuperTennis+, sito di SuperTennis, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA BERRETTINI-WAWRINKA, US OPEN 2026 OGGI

Lunedì 31 agosto

Grandstand

Ore 17:00 Kraus (AUT)-Muchova (CZE) [7] – 1° turno donne

NP Ore 18:30 Navarro (USA) [26]-Boisson (FRA) – 1° turno donne, prosecuzione dal 7-6(6) 4-2 Navarro

A seguire Chwalinska (POL) [20]-Townsend (USA) – 1° turno donne

A seguire Berrettini (ITA)-Wawrinka (SUI) [WC] – 1° turno uomini – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro e canale 212 Sky), il canale US Open 2 di SuperTennis Plus (telecomando), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 253

NP Ore 23:00 Auger-Aliassime (CAN) [3]-Hijikata (AUS) – 1° turno uomini

PROGRAMMA BERRETTINI-WAWRINKA, US OPEN 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro e canale 212 Sky), il canale US Open 2 di SuperTennis Plus (telecomando), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 253

Diretta streaming: SuperTennis+, sito di SuperTennis, SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport