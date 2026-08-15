Berrettini-Lehecka oggi in tv, ATP Cincinnati 2026: orario, programma, streaming

Matteo Berrettini torna in campo quest’oggi, sabato 15 agosto, per la sfida di secondo turno del Masters1000 di Cincinnati. L’azzurro sarà opposto al ceco Jiri Lehecka. Un match, sulla carta, complicato per il romano.

Berrettini è reduce dalla vittoria in rimonta contro il francese Titouan Droguet. Un incontro utile a Matteo per capire anche le sue condizioni fisiche e la sua reazione a un primo parziale non così efficace.

Certo, contro Lehecka servirà una prestazione di livello superiore. Il tennis del ceco è decisamente potente e lungo la diagonale di rovescio potrebbe fare la differenza. Un tennista che si trova particolarmente bene sulle superficie rapide, ricordando la finale del Masters1000 di quest’anno a Miami. Non ci sono precedenti tra i due e quindi tutto sarà da verificare in campo.

La partita tra Matteo Berrettini e Jiri Lehecka andrà in scena nella notte italiana di domenica 16 agosto. Il match, infatti, è il quarto e ultimo sul campo-3 previsto sul Centrale, il cui programma inizierà alle 17:00 italiane di oggi. La copertura televisiva della sfida sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

BERRETTINI-LEHECKA ATP CINCINNATI 2026

Sabato 15 agosto

TONY TRABERT STADIUM 3 – Inizio alle 17:00 italiane

A. Eala (17) vs E. Ruse

A seguire

C. McNally vs A. Kalinskaya (18)

A seguire

Q. Halys (Q) vs (5) A. de Minaur

A seguire

J. Lehecka (9) vs M. Berrettini

PROGRAMMA BERRETTINI-LEHECKA ATP CINCINNATI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv