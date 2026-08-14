Berrettini-Droguet oggi, ATP Cincinnati 2026: orario, tv, programma, streaming

La sfida tra Matteo Berrettini e Titouan Droguet, valida per il primo turno del Cincinnati Open 2026, è in programma quest’oggi, venerdì 14 agosto, sul Tony Trabert Stadium 3.

Si tratta di un confronto inedito nel circuito maggiore. Berrettini, numero 40 ATP, parte con i favori del pronostico grazie alla maggiore esperienza nei Masters 1000 e alle caratteristiche del suo tennis, particolarmente adatto al cemento: servizio potente e diritto rappresentano le sue principali armi.

L’azzurro è reduce dagli ottimi quarti di finale al Roland Garros e cerca conferme nella stagione sul cemento americano. Di fronte troverà però un Droguet numero 119 del mondo in grande fiducia. Il 25enne francese ha superato le qualificazioni a Cincinnati ed è reduce dal terzo turno raggiunto a Montreal. Nelle ultime dieci partite ha ottenuto sette vittorie.

Il transalpino, inoltre, ha già dimostrato di poter sorprendere giocatori italiani nei grandi appuntamenti, come accaduto agli US Open contro Lorenzo Musetti. Berrettini resta dunque favorito, ma dovrà mantenere alta la concentrazione per evitare una possibile sorpresa e iniziare nel migliore dei modi il suo percorso a Cincinnati.

La partita tra Matteo Berrettini e Titouan Droguet andrà in scena quest’oggi, venerdì 14 agosto. Il match è il secondo sul campo-3 previsto sul Centrale, il cui programma inizierà alle 17:00 italiane. La copertura televisiva della sfida sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

BERRETTINI-DROGUET ATP CINCINNATI OGGI

TONY TRABERT STADIUM 3 – Inizio ore 17:00 italiane

S. Shimabukuro (LL) vs H. Hurkacz

A seguire

T. Droguet (Q) vs M. Berrettini

A seguire

E. Kalieva (WC) vs O. Oliynykova

A seguire

Y. Putintseva vs L. Samsonova

PROGRAMMA BERRETTINI-DROGUET ATP CINCINNATI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv