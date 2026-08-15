Benedetta Pilato mette le cose in chiaro nei 50 rana: miglior tempo con margine in batteria

Benedetta Pilato mette subito le cose in chiaro già dalla mattina nei 50 rana femminili agli Europei di Parigi. La pugliese brilla nella sua batteria, dominata con il tempo di 29”86, che è nettamente il migliore tra le qualificate per le semifinali. Dopo il bronzo nei 100, Pilato sembra essere lanciatissima in questi 50, candidandosi assolutamente come la principale favorita per la finale che sarà in programma domani.

In semifinale ci sarà anche Anita Bottazzo, che ha vinto il duello a distanza con la compagna di squadra Lisa Angiolini, che rimane invece esclusa nonostante il nono tempo. La veneta (30”58) ha terminato al terzo posto la propria batteria (quella di Pilato), battendo di solo tre centesimi la toscana (30”61).

Le principali rivali di Pilato sembrano essere la finlandese Veera Kivirinta (30”17) e la solita lituana Ruta Meilutyte (30”21), secondo e terzo crono delle qualificate alle semifinali. Attenzione anche all’irlandese Mona Mc Sharry, che ha vinto la terza batteria con il tempo di 30”37.

Tra le altre qualificate per le semifinali (in programma dalle 19.01 questa sera) da tenere d’occhio ci sono sicuramente anche la belga Florine Gaspard (30”39), seconda dietro Pilato in batteria, ma anche la tedesca Anna Elendt (30”53) e la russa Alina Giliazova (30”59).