Benedetta Pilato in semifinale nei 100 rana: n. di corsia, orario, avversarie e tempi stagionali

Obiettivo finale nel mirino per Benedetta Pilato, che tornerà in vasca stasera all’Olympic Aquatic Centre di Parigi per affrontare la seconda semifinale dei 100 rana ai Campionati Europei di nuoto 2026. La primatista italiana della specialità è reduce da una buona prestazione nella batteria mattutina (1:06.20, terzo crono assoluto) e sembra avere le carte in regola per accedere all’ultimo atto.

La ventunenne pugliese, già oro proprio nei 100 rana agli Europei di Roma 2022 e quarta classificata alle Olimpiadi di Parigi 2024 ad un soffio dal bronzo, spera di mettersi alle spalle la cocente delusione per quella medaglia mancata andando a caccia di un risultato di prestigio nello stesso impianto parigino. Pilato troverà nella sua semifinale la favorita britannica Angharad Evans, autrice al mattino del nuovo record della manifestazione in 1:05.45, ma anche altre due avversarie quotate come l’estone Eneli Jefimova e la neerlandese Tes Schouten.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming, le avversarie ed il numero di corsia di Benedetta Pilato nella semifinale dei 100 rana agli Europei di Parigi. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALE BENEDETTA PILATO 100 RANA EUROPEI 2026

Martedì 11 agosto

Ore 18.58 100 rana, seconda semifinale con Benedetta Pilato – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max

STARTLIST SEMIFINALE BENEDETTA PILATO 100 RANA EUROPEI 2026

Corsia 1: Florine Gaspard (Belgio: 1:07.49 in batteria)

Corsia 2: Dominika Anna Sztandera (Polonia: 1:06.97 in batteria)

Corsia 3: Tes Schouten (Paesi Bassi: 1:06.48 in batteria)

Corsia 4: Angharad Evans (Gran Bretagna: 1:05.45 in batteria)

Corsia 5: Benedetta Pilato (Italia: 1:06.20 in batteria)

Corsia 6: Eneli Jefimova (Estonia: 1:06.85 in batteria)

Corsia 7: Olivia Klint Ipsa (Svezia: 1:07.30 in batteria)

Corsia 8: Anastasia Gorbenko (Israele: 1:07.79 in batteria)

PROGRAMMA BENEDETTA PILATO SEMIFINALE 100 RANA EUROPEI 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.