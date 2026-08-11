Benedetta Pilato: “Ho sofferto un po’ questa attesa. Ogni volta è sempre come la prima”

Ottime indicazioni per l’Italia dalle batterie dei 100 rana femminili agli Europei di Parigi. Benedetta Pilato ha concluso con il terzo tempo complessivo, precedendo anche la compagna di squadra Lisa Angiolini. Sensazioni dunque davvero positive per le due raniste azzurre, sono state precedute solamente dalla britannica Angharad Evans (1’05”45) e dall’irlandese Mona McSharry (1’05”07).

Pilato ha chiuso con il crono di 1’06”20 al terzo posto proprio dietro ad Evans e McSharry, dopo anche un ottima prima vasca in cui aveva toccato in prima posizione. Angiolini ha vinto, invece, la propria batteria con il crono di 1’06”31 e adesso per entrambe le azzurre l’obiettivo è quello di confermarsi al pomeriggio e centrare la finale.

Nell’intervista a fine gara a RaiSport, Benedetta Pilato è apparsa sicuramente soddisfatta: “Il tempo per essere la mattina mi va bene. Ho sofferto un po’ questa attesa, rompere il ghiaccio è la parte più difficile ed ora vediamo come va”.

Per la pugliese è una rassegna continentale speciale: “Ogni volta è diverso, ogni volta è come se fosse la prima volta. Questa volta, però, ha qualcosa di particolare anche se non so bene cosa”