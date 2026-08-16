Benedetta Pilato guarda avanti: “Questo centesimo mi perseguita. E’ l’inizio di un percorso”

Fuori per un centesimo dal podio olimpico nei 100 rana a Parigi 2024, medaglia d’argento per un centesimo nei 50 rana agli Europei senior di nuoto 2026: Benedetta Pilato deve accontentarsi della piazza d’onore, battuta dalla lituana Ruta Meilutyte. Ai microfoni di Rai 2 HD le sensazioni a caldo dell’azzurra.

L’azzurra prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, ma l’amarezza è tanta: “Questo centesimo mi perseguita! Sono contenta: per me nuotare tre volte sotto i 30″, anche se ora di poco, è importante, quindi è sicuramente l’inizio di un percorso, quindi sono contenta. Ovvio, mi sarebbe piaciuto vincere, però va bene così“.

L’azzurra ha ancora una gara da disputare, poi sarà il momento dei bilanci finali: “Ora non è ancora finita, perché abbiamo la staffetta. Io sono contenta, penso sia un punto di partenza, quindi va bene. Ho cambiato tutto quest’anno, quindi va bene così“.