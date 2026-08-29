Beatrice Colli si consacra: Campionessa d’Europa nello speed! La climber più veloce del Vecchio Continente

Beatrice Colli si è laureata Campionessa d’Europa nello speed! L’azzurra ha trionfato nella rassegna continentale di arrampicata sportiva, in corso di svolgimento sulla parete di Laval (Francia). Serata memorabile per la nostra portacolori che si è imposta nella disciplina più veloce del programma e che assegnerà medaglie anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La nostra portacolori è stata sbalorditiva in terra transalpina, dettando legge nei quattro turni a eliminazione diretta e facendo suonare l’Inno di Mameli.

La 21enne lombarda ha prevalso nel derby iniziale con Giulia Randi (6.81, la compagna di squadra è caduta), ai quarti ha beneficiato della partenza falsa della polacca Aleksandra Kalucka (bronzo ai Giochi di Parigi 2024) e in semifinale ha battuto per otto centesimi la polacca Natalia Kalucka (6.45 contro il 6.53 della Campionessa del Mondo 2021). Nell’atto conclusivo ha tramortito la resistenza della russa Elizaveta Ivanova, tornata in parete dopo cinque anni di inattività (6.55 contro 7.38).

Beatrice Colli si laureò Campionessa del Mondo nello speed a livello giovanile (youth nel 2021 e junior nel 2022), agli Europei 2024 aveva chiuso in quarta posizione e alle Olimpiadi di Parigi 2024 era riuscita a classificarsi in nona piazza. Nel corso di questa stagione non era mai riuscita a convincere (una sola presenza nel tabellone a eliminazione diretta nelle World Series, la ex Coppa del Mondo), fino a oggi, quando si è consacrata tra le grandi.

Medaglia di bronzo al collo della polacca Aleksandra Miroslaw (6.18 contro il 6.44 di Natalia Kalucka), Sara Strocchi e Agnese Fiorio sono state eliminate agli ottavi di finale. Tra gli uomini ha vinto il russo Petr Zemliakov (5.00 contro il 5.06 del francese Marceau Garnier in finale), terzo l’altro russo Ivan Zemliakov (6.25, l’ucraino Hryhorii Ilchyshyn è caduto), che ai quarti aveva battuto il nostro Matteo Zurloni (4.93 a 7.93). Ludovico Fossali è stato eliminato agli ottavi da Ivan Zemliakov (4.96 contro 5.10).